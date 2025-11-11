Gobierno y sindicatos coinciden en agilizar las oposiciones y sustituir la tasa de reposición en el empleo público

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios han coincidido este martes en la necesidad de agilizar las oposiciones y sustituir la tasa de reposición por otro mecanismo para planificar las plantillas en la Administración pública. La reunión centrada en el empleo público —dentro de la negociación abierta sobre el nuevo marco plurianual de relaciones laborales, incluidos salarios— ha terminado sin acuerdos concretos, pero una valoración "positiva" desde ambas partes.

Los representantes de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) abordarán con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, las subidas salariales a los funcionarios el miércoles de la próxima semana, el 19 de noviembre.

"Vamos en buena dirección. Ha sido productiva, pero aún queda mucho por concretar para satisfacer las reivindicaciones de los empleados públicos, especialmente en el ámbito salarial", han indicado desde CSIF sobre el encuentro, el primero del calendario acordado la semana pasada, cuando se descongelaron las negociaciones bipartitas después de que las organizaciones sindicales iniciaran su campaña de protestas y pusieran sobre la mesa una posible huelga nacional en diciembre.

Este martes, Función Pública se ha comprometido también a garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables, lo que —han subrayado— redundará en unos servicios públicos de mayor calidad. Otros temas sobre la mesa han sido el impulso a la promoción interna y el desarrollo profesional, la atención a la ciudadanía y la igualdad en el empleo público.