EE.UU. lanza una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del EI tras la muerte de tres estadounidenses

Las Fuerzas Armadas estadounidenses ha realizado este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS) como represalia por la muerte de tres estadounidenses en diciembre, ha informado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Los ataques a "gran escala", con el apoyo de "fuerzas aliadas", ocurrieron a las 12:30 horas del este de Estados Unidos (17:30 GMT) contra "múltiples objetivos" de la agrupación, ha precisado el Centcom en un comunicado, en el cual no ha detallado víctimas ni regiones atacadas.

"Los ataques hoy apuntaron a ISIS a lo largo de Siria como parte de nuestro persistente compromiso para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques, y proteger a las fuerzas estadounidenses y asociadas en la región", ha informado el organismo.

El Centcom ha explicado que el ataque forma parte de la Operación "Ojo de Halcón", que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de diciembre, cuando hubo un primer ataque con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en Siria.

La operación fue una represalia por la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses una semana antes, el 13 de diciembre, en la localidad de Palmira, en un ataque yihadista.

"Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido el Centcom.