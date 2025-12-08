Al Shara promete reconstruir Siria y miles de personas celebran en la calle el primer año sin Al Asad

El presidente sirio, Ahmed al Shara, ha prometido este lunes que todo el país será reconstruido tras la guerra civil y ha pedido a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad, en el primer aniversario del derrocamiento del régimen de Bachar al Asad, de cuyo legado el nuevo mandatario ha declarado "una ruptura total". En esta jornada, miles de personas han salido a festejar masivamente en las inmediaciones de la plaza de los Omeyas en Damasco.

"Del norte al sur y del este al oeste, reconstruiremos una Siria fuerte, con una estructura digna de su presente y su pasado, una estructura digna de la civilización antigua que es Siria", ha sentenciado Al Shara en un discurso tras tomar parte en el rezo del amanecer en Damasco.

"Reconstruiremos con obediencia a Dios todopoderoso, con apoyo a los oprimidos y con justicia entre la gente", ha agregado. El mandatario, que lideró la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante durante la ofensiva de ese y otros grupos opositores contra Al Asad, ha pedido a la población que "unifiquen" sus esfuerzos para ayudar a apuntalar la estabilidad y construir un país "fuerte" en esta etapa de transición.

Estabilidad y unidad Asimismo, ha aplaudido el trabajo de los combatientes que hace este lunes un año entraron a la capital, marcando el final de más de medio siglo de la familia Al Asad en el poder, y ha alertado de que preservar lo conseguido con esa operación militar es uno de los principales deberes que tienen "todos los sirios". Estas fueron las primeras palabras del presidente en el día del aniversario del cambio de poder en Siria, pronunciadas tras rezar en la icónica mezquita de los Omeyas en Damasco, pero su intervención principal con motivo de la efeméride ha tenido lugar por la tarde. En ese discurso central, emitido en directo en pantallas gigantes distribuidas por la ciudad, como parte de la agenda oficial de actividades conmemorativas, que también incluye desfiles militares, exposiciones o conciertos, Al Shara ha declarado "una ruptura total con la era del antiguo régimen". "Hoy, con el amanecer de la libertad, declaramos una ruptura histórica con ese legado, un desmantelamiento completo de la ilusión de la falsedad y una salida permanente de la era del despotismo y la tiranía, marcando el comienzo de un nuevo amanecer fundado en la justicia", ha dicho el líder sirio desde el Palacio de Conferencias de Damasco. Siria busca su lugar en el mundo un año después de Asad: "La reconstrucción es la prioridad" Miguel Charte "El régimen anterior sembró deliberadamente la discordia y la división entre nuestro pueblo y creó una barrera entre el gobierno y el pueblo, y estableció una entidad basada en la anarquía y propagó la corrupción", ha agregado. Y se ha felicitado por cerrar este episodio, asegurando que cuando cayó el "tirano", "la luz de la comprensión, el buen diálogo y los puentes de amor y hermandad volvieron a brillar". Respecto a las violencias sectarias en las ciudades costeras y Al Sueida a lo largo de este año, Al Shara se ha comprometido "con la justicia transicional para que todos los autores de violaciones rindan cuentas", y ha considerado que avanzar "hacia la construcción de una nueva Siria" incluye "lograr la rendición de cuentas o la reconciliación" porque es "la base de la estabilidad del Estado y una garantía contra la repetición de las violaciones". "Nunca olvidaremos a los desaparecidos ni a sus familias, quienes representan una cuestión humanitaria de suma importancia, una cuestión sobre la que no se puede hacer concesiones", ha sentenciado. Soldados del ejército sirio marchan durante un desfile en conmemoración del primer aniversario del derrocamiento del régimen de Bashar al-Asad en Damasco EFE/EPA/AHMAD FALLAHA

"Una visión clara para una nueva Siria" En cuanto a los avances desde su llegada al poder, ha asegurado que "desde el primer momento de la liberación, recorrieron las provincias, escucharon las preocupaciones y demandas de la población y, con base en ello, formulan una visión clara para una nueva Siria". Esta consiste en "un Estado fuerte que atesora su glorioso pasado, mira hacia un futuro prometedor y restablece su posición natural en el entorno", y seguir trabajando para "presentar esta visión al mundo, recibiendo delegaciones y visitando diversos países". "En el ámbito económico y de inversión, forjamos alianzas estratégicas con naciones amigas en sectores vitales... Estas alianzas contribuyeron a impulsar la recuperación económica, abrir las puertas a la inversión", ha indicado. Sobre la seguridad, Al Shara ha añadido que han integrado las diversas fuerzas militares en y la lealtad institucional a la patria, lo que ha contribuido a consolidar la seguridad y la estabilidad en el país". Miles de personas se congregaron este lunes en las inmediaciones de la plaza de los Omeyas en Damasco para celebrar el primer aniversario de la caída de Bachar al Asad EFE/Edgar Gutiérrez