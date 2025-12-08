Siria después de Asad: entre la reconstrucción y los fantasmas del pasado

Subió al atril de la Asamblea General de Naciones Unidas con un traje de raya diplomática, corbata roja, un pulcro peinado y una barba bien cuidada. Y desde allí. el actual presidente de Siria, Ahmed Al Sharaa, dio su discurso con un semblante sereno y un talante moderado. Pocos encontrarían en ese hombre a Abu Mohamed al Golani, el líder de Jabhat Al Nusrat, la rama siria Al Qaeda, uno de los yihadistas más buscados durante muchos años.

Al Sharaa -hoy presidente de Siria- aseguró que el país está en la senda de profundas transformaciones después de un año de la huida de Al Asad. "Desde el mismo momento en que cayó el régimen anterior, establecimos una política estratégica clara construida sobre tres pilares: diplomacia equilibrada, seguridad y estabilidad, y desarrollo económico", señaló. "Establecimos un nuevo Estado, construyendo instituciones y leyes que garanticen los derechos de todos sin excepción".

Lo cierto es que, un año después, su Gobierno ha conseguido algunos logros, sobre todo ante la comunidad internacional. Tanto Estados Unidos, como la ONU y otros países occidentales han levantado sanciones sobre Siria. Al Sharaa ha visitado el Kremlin y el Despacho Oval, convirtiéndose en el primer presidente sirio en hacerlo. En otras palabras, Siria ha dejado de ser un Estado paria. Pero en el ámbito doméstico, la euforia inicial se ha visto empañada.

Conflicto étnicos y sectarios Cumplido ya el año de su Gobierno, Naciones Unidas hace un balance ambivalente. Desde la oficina de Derechos Humanos reconocen que las nuevas autoridades han dado pasos esperanzadores, como el establecimiento de comisiones nacionales de justicia transicional y de personas desaparecidas o la celebración de unas precarias elecciones para elegir un Parlamento. Pero también, dicen, hay destacadas sombras. "Continuamos recibiendo preocupantes denuncias de ejecuciones sumarias, asesinatos y abducciones de carácter arbitrario, a menudo dirigidos contra miembros de determinadas comunidades acusadas de afinidad con el antiguo gobierno", señalaba su portavoz, Thameen Al Kheetan. Y es que los ataques contra la comunidad alawí, la minoría chií a la que pertenecía Bachar Al Asad, a principios de año han rescatado uno de los mayores miedos desde que tomaron el poder: el temor a los conflictos sectarios. En marzo, hombres armados, muchos afiliados a Hayat Tahrir Al Sham, la organización yihadista a la que pertenece Ahmed al Sharaa, llevaron a cabo ataques selectivos en más de 30 municipios alawíes y dejando cientos de muertos. Una transición bajo vigilancia: Siria intenta renacer tras la caída de Al Asad SARA MOSLEH / RAQUEL GUTIÉRREZ (VÍDEO DIGITAL) Ese fue el ataque sectario más significativo, pero otros brotes de violencia – como los registrados en verano en la localidad drusa de Suweida que dejaron 1.200 muertos y miles de desplazados- también han despertado las alarmas. Estos episodios reabren las viejas heridas y hacen que algunos recuerden el origen yihadista del presidente o, al menos, que duden de su capacidad para controlar a los sectores más extremos de su formación o de una parte de las fuerzas armadas abiertamente indisciplinadas. Las sospechas también recaen sobre su formación política, Hayat Tahrir Al Sham, ya que, a fin de cuentas, su genealogía conduce a la rama siria de Al Qaeda. La violencia sectaria y étnica ha sembrado la desconfianza de muchos en las promesas de reconciliación para una nueva Siria.