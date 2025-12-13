Mueren dos militares y un intérprete civil estadounidenses en una emboscada del Estado Islámico en Siria
- Otros tres militares han resultado heridos, mientras que el atacante ha sido abatido
- "Habrá represalias muy severas", ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Dos militares y un intérprete civil estadounidenses han muerto este sábado en una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria", según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
El CENTCOM ha informado que otros tres militares han resultado heridos y que el atacante ha sido abatido.
"Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria", ha escrito el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en su red social, Truth, en la que ha explicado que "fue un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país, que no está totalmente bajo su control".
Trump ha añadido que el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, con quien mantuvo un encuentro el pasado mes en la Casa Blanca, "está sumamente indignado y consternado por este ataque". "Habrá represalias muy severas", ha concluido.
Los soldados mantenían una reunión con líderes locales
Según ha detallado el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, el ataque ha ocurrido mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales en Palmira. "Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región", ha indicado.
La identidad de los fallecidos no ha sido publicada a la espera de notificar a sus seres queridos.
Ante la noticia, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha escrito en su cuenta de X: "Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su corta y angustiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los eliminará sin piedad".