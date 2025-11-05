Los sindicatos exigen una subida salarial a funcionarios en 2025 y el Gobierno se abre a un acuerdo desde 2026

Los sindicatos han exigido al Gobierno una subida del salario de los funcionarios desde 2025, mientras el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública, que se ha abierto a la negociación desde este miércoles, ha planteado un acuerdo plurianual entre 2026 y 2028 con incrementos salariales con una parte fija y otra variable.

La primera reunión sobre las condiciones laborales del sector público ha terminado sin concretar cifras, pero con un calendario de trabajo para abordar tres bloques de asuntos: salarios, derechos y empleo, empezando por este último.

Los representantes de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han reconocido "buenas" sensaciones tras el encuentro con el Ejecutivo desde las 11 de la mañana. "No estamos dispuestos a que el 2025 pase por un año de congelación y de subida cero", ha fijado la representante de UGT, Isabel Araque, quien ha pedido que dicho incremento tenga carácter retroactivo desde enero.

También el secretario nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha planteado una subida este año que "como mínimo" cubra la inflación. "Y a partir de ahí vamos a trabajar en esa dotación económica para ir recuperando paulatinamente en los próximos años la pérdida de poder adquisitivo que ciframos en más del 20%", ha afirmado en declaraciones a TVE antes de la reunión.

Tras la reunión, CSIF ha valorado la disposición del Ministerio, pero ha advertido que el calendario de movilizaciones sigue en marcha hasta que se concreten los incrementos. Está previsto que el Gobierno presente su oferta económica el próximo 19 de noviembre.

Por su parte, el secretario de CC.OO., Lucho Palazzo, ha subrayado igualmente la necesidad de que el acuerdo incluya a 2025 y, para los próximos años, tenga un componente de incremento fijo y otro variable, como ya ocurría en el anterior, vigente entre 2022 y 2024.

El equipo del ministro Óscar López convocó la cita después de que la semana pasada las organizaciones sindicales iniciaran su campaña de protestas y pusieran sobre la mesa una posible huelga nacional en diciembre.