Funcionarios sin cobrar y miles de vuelos cancelados: el impacto económico del cierre del Gobierno en Estados Unidos

Estados Unidos cumple 41 días de cierre del Gobierno Federal, el periodo más largo en su historia, una situación que ha dejado sin trabajo a empleados federales, ha afectado a programas de ayuda alimentaria estatal para hogares vulnerables y ha provocado cancelaciones de vuelos en el país.

El cierre comenzó el pasado 1 de octubre, tras agotarse la fecha límite para que demócratas y republicanos pactaran un presupuesto para que las agencias del Gobierno siguieran funcionando. No ha sido hasta este domingo cuando el Senado estadounidense —de mayoría republicana— consiguió avanzar hacia un proyecto de ley para desbloquear la situación y, este lunes, ha aprobado este lunes un acuerdo para financiar temporalmente al Gobierno Federal y poder reabrirlo. Ahora pasa a manos de la Cámara de Representantes, que prevé iniciar sus sesiones a partir de este miércoles.

Funcionarios federales, controladores aéreos y ayudas estatales Estados Unidos lleva semanas sin acuerdo y, por tanto, sin presupuestos. Como consecuencia, muchos funcionarios federales llevan semanas sin trabajar y sin cobrar y, en algunos casos, han tenido que acudir a bancos de alimentos o pedir bajas para obtener otra fuente de ingresos. Se estima que hay más de un millón de estos trabajadores afectados. Hay otros, como los controladores aéreos, que siguen trabajando a pesar de no cobrar. No obstante, desde que se inició el cierre del Gobierno también se han cancelado miles de vuelos en todo el país por falta de personal. El pasado viernes, se suspendieron 1.723 vuelos nacionales y hubo unas 32 torres de control afectadas por falta de personal, según datos oficiales. Hasta ese día, 13.000 controladores y 50.000 inspectores de seguridad estaban trabajando sin cobrar su sueldo. Con todo, se prevé que estas incidencias aumenten esta semana. El cierre del Gobierno Federal también ha provocado el corte en el pago del Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP), destinado a familias con bajos ingresos. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha negado a emplear los fondos de contingencia para este programa, algo a lo que le había ordenado un juez federal, pero el Tribunal Supremo le ha dado la razón a Trump. Por su parte, los agentes encargados de las redadas contra migrantes sí están trabajando con normalidad, por deseo expreso de Trump, que los ha nombrado como "trabajadores esenciales". En el foco de la discordia entre republicanos y demócratas también ha estado la cobertura sanitaria de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como 'Obamacare' porque la impulsó el expresidente Barak Obama. Trump propuso el pasado sábado redirigir los fondos destinados a este plan —que expirarán a finales de este año— a compañías de seguros para que la ciudadanía tenga, en su opinión, una asistencia "mucho mejor".