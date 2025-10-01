El cierre parcial del Gobierno de EE.UU. entra en vigor tras el rechazo a la última propuesta sobre financiación

La incapacidad de republicanos y demócratas para acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para este miércoles ha activado un cierre del Gobierno Federal de EE.UU. que por el momento afecta a servicios no esenciales, pero que podría comprometer otras funciones de la Administración Central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Hasta el martes, los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas. La votación se saldó con 55 votos a favor y 45 en contra, siendo el mínimo necesario de 60.

Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta.

La medida no afecta a los servicios básicos por el momento Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó el presidente Donald Trump, algo que los conservadores solo quieren negociar una vez se aprueben las partidas económicas. La Administración Trump ha responsabilizado del estancamiento en la Cámara Alta "a las descabelladas exigencias políticas de los demócratas". Además, desde Washington han advertido a los empleados que tienen que "presentarse a trabajar en su próximo turno para llevar a cabo las actividades de cierre ordenado". La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país. Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo. Por otra parte, 750.000 empleados federales no esenciales serán suspendidos temporalmente. A pesar de todo, Trump ha señalado a la prensa que podría despedir permanentemente a "muchos" trabajadores públicos en caso de que se produzca el cierre del Gobierno.