Mitch Guthrie le arrebata la victoria a Nani Roma en la etapa maratón del Dakar

El piloto estadounidense Mitch Guthrie (Ford) ha logrado la victoria en la etapa maratón del Dakar 2026 al imponerse en la etapa maratón por delante de su compañero Nani Roma, quien fue penalizado con un minuto después de haber sido el más rápido del día, mientras Carlos Sainz, sancionado con un minuto fue sexto tras ceder 5 minutos y 23 segundos con respecto al catalán.

En motos, el ganador ha sido el piloto argentino Luciano Benavides (KTM), con 3' 51" segundos sobre el chileno Ignacio Cornejo (KTM), mientras Tosha Schareina fue quinto a 9' 13" del ganador y cede el liderato en favor de Daniel Sanders, con 1' 59" sobre el piloto valenciano.

Nani Roma, que había sido el más rápido esta jornada con cuatro segundos de ventaja sobre su compañero, perdió ese primer puesto, que le hubiera supuesto su decimocuarta victoria de etapa en coches (tiene también 13 en motos), con lo que fue segundo a 1:06.

El checo Martin Prokop (Orelen Jipocar) cerró el podio del día, a 2:14, y Carlos Sainz (Ford Racing) fue sexto, a 5:23, tras ser también penalizado con un minuto.

Lategan continúa en cabeza pese a tener que abrir pista. El sudafricano fue decimosexto, a 12:43, justo por detrás de Nasser Al-Attiyah (Dacia), pero sigue líder de la general con 3:17 de ventaja respecto al catarí y de 5:38 sobre el sueco Mattias Ekstrom (Ford Racing), que precede a Nani Roma (está a 6:59) y a Sainz (a 8:33).

Las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro) fueron decimotercera y decimonovena, lo que las sitúa en la general decimotercera y decimoséptima, a 23:59 y 46:12, respectivamente.