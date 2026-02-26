Sánchez desmiente los rumores sobre su estado salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso de las insinuaciones de diversos medios de comunicación del espectro de la derecha, que venían diciendo que el jefe del Ejecutivo padece problemas de salud, en concreto una dolencia cardiovascular. A través de un mensaje en la red social X el presidente afirma que "no padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", le dice a la derecha.

El asunto llegó a la sesión de control del Congreso, donde la popular Cayetana Álvarez de Toledo preguntó por este tema justificando que la salud del presidente "no es un asunto privado". Según la diputada del PP, "se lleva especulando desde hace más de un año" con la salud de Sánchez. Durante la sesión de control, la parlamentaria solicitó "desclasificar" el "historial médico" del jefe del Ejecutivo, y preguntó a Félix Bolaños si el presidente tiene "un problema de salud". El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acusó de "bajeza moral" a Álvarez de Toledo.

“La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud.



La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos…“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2026

Fuentes del Gobierno ya habían desmentido esa información tras ser publicada, y Sánchez, en su mensaje, subraya que la derecha y la ultraderecha llevan anunciando el fin de su Gobierno desde el primer día y ahora lo hacen difundiendo bulos sobre su salud.

Hoy ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha respondido a esta "mentira", que atribuye a "la maquina de fango": "funciona siempre igual, lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública", ha escrito.

"Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien", continúa el presidente, que llama la atención sobre el hecho de que "la ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día", Ahora, prosigue, difunden "bulos sobre mi salud".

"Queda Gobierno para rato", concluye el post del presidente del Gobierno.