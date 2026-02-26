La Revuelta de Broncano, en directo hoy 26 de febrero con Oriol Cardona y Ana Alonso, y la banda gallega Bala
- Broncano entrevista a los medallistas de relevos mixtos y esprint en Milano-Cortina, con actuación de Bala
La Revuelta vuelve a dar espacio hoy a una disciplina minoritaria con dos deportistas que han hecho historia en nuestro deporte. Oriol Cardona y Ana Alonso son los invitados de David Broncano para el día de hoy, después de convertirse en los primeros españoles que se cuelgan dos medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en Milano-Cortina 2026. Además, la banda gallega Bala, formada por Anxela Baltar y Violeta Mosquera, pondrán el cierre musical al programa con la pura potencia de su stoner rock. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a ver bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta.
Oriol Cardona y Ana Alonso, historia del deporte español
El catalán Oriol Cardona (Banyoles, 1994) y la andaluza Ana Alonso (Granada,1994) han sido dos de los grandes protagonistas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026. Y es que los esquiadores se han convertido en los primeros españoles que han conquistado dos medallas cada uno en dicha competición, una compartida en el relevo mixto de esquí de montaña y otra en la prueba de sprint, de oro y bronce respectivamente. De su experiencia, su disciplina y su preparación hablarán con David Broncano en La Revuelta.
No es la primera vez que La Revuelta pone el foco sobre nuestros deportistas más destacados en disciplinas que no cuentan con demasiada presencia mediática. Ya lo hizo con el equipo español femenino de relevos que se proclamó campeón del mundo, la primera pareja española campeona de natación artística en la modalidad de dúo mixto, Iris Tió y Dennis González, o, más recientemente, Elia Canales y Andrés Temiño, los primeros campeones del mundo de tiro con arco de nuestro país, que venían de imponerse a los anfitriones surcoreanos en la modalidad de arco recurvo.
La potencia de Bala, en directo
Las gallegas Anxela Baltar y Violeta Mosquera se bastan y se sobran para formar con solo guitarra y batería, además de sus voces, una de las bandas más peculiares y potentes del rock español. Se trata de la banda Bala, que ha recorrido el mundo con sus cuatro álbumes publicados hasta la fecha. Disfruta de su potente música en directo en La Revuelta.