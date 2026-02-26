La Revuelta de Broncano, en directo hoy 26 de febrero con Oriol Cardona y Ana Alonso, y la banda gallega Bala

La Revuelta vuelve a dar espacio hoy a una disciplina minoritaria con dos deportistas que han hecho historia en nuestro deporte. Oriol Cardona y Ana Alonso son los invitados de David Broncano para el día de hoy, después de convertirse en los primeros españoles que se cuelgan dos medallas en unos Juegos Olímpicos de Invierno, en Milano-Cortina 2026. Además, la banda gallega Bala, formada por Anxela Baltar y Violeta Mosquera, pondrán el cierre musical al programa con la pura potencia de su stoner rock. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a ver bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta.

Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a La Revuelta, con un poco de suerte y paciencia, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.