La Revuelta

Rock duro y reivindicaciones sobre maternidad, Palestina y Galicia: así ha sido el paso de Bala por 'La Revuelta'

La banda gallega de rock Bala visita La Revuelta de Broncano 26/02/26
La banda gallega de rock Bala visita La Revuelta de Broncano 26/02/26 Sandra Casado Sandra Casado
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

Una guitarra y una batería son suficientes para hacer rock crudo, potente y con personalidad. Al menos en el caso de las gallegas Anxela Baltar y Violeta Mosquera, componentes de Bala, que se bastan y se sobran para llevar adelante un proyecto con el que han publicado cuatro discos y han recorrido el mundo. De hecho, los dos primeros, Human flesh (2015) y Lume (2017), los han reeditado recientemente, después de varios años agotados, y volverán a tocarlos en su nueva gira, que arranca este sábado en A Coruña. Si todavía no conoces su música, estás a tiempo de subirte al carro después de su actuación en La Revuelta con “Prisas”.

Rock y reivindicaciones a todo volumen

“Equivocarme” es la canción que abre Besta, el cuarto álbum de Bala, publicado en 2024. Una canción que escribió Anxela recién estrenada la maternidad y cuya letra está cargada de mensaje: cuando eres madre, “todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, cómo alimentar a tu bebé, cómo dormir… ¡no me rayes, déjame que me equivoque!”, reclamaba la guitarrista y vocalista. También se han mostrado firmes, como ya hiciera Bad Gyal recientemente, ante las reclamaciones del público del programa pidiendo entradas: “Pero, ¿esta peña sabe lo chungo que está lo de la música?”, reflexionaban antes de prometer que, “si llegamos a tocar en el Bernabéu, entradas para todos, sin fallo”. Dos mujeres que tienen claras las ideas que defienden, como demostraba la camiseta de Valeria con el mensaje “Palestina libre” y la pegatina que han dejado contra la presencia de una empresa de gestión forestal en su Galicia natal. O la letra de “Prisas”, la canción que han interpretado, en la que denuncian la subida del precio del aceite de oliva. Al fin y al cabo, el rock y las reivindicaciones – casi – siempre han ido de la mano.

La Revuelta | Bala - "Prisas"
La Revuelta | Bala - "Prisas"

La influencia de Robe

Muchos son los artistas e invitados que han mencionado a Robe Iniesta en La Revuelta, y más aún quienes han bebido de la música y la poesía del difunto artista extremeño a lo largo de las décadas. Desde Leiva, con quien colaboró en “Caída libre”, su última canción en vida, hasta las gallegas Bala. “Cuántos grupos no existirían si no fuese por Extremoduro y Robe. Igual ni nosotras existiríamos”, reflexionaban las invitadas, que reconocían haber llorado “lo más grande” el día que falleció el mítico rockero. Conocedoras del vínculo especial y la admiración de David Broncano hacia Robe, le han regalado un collage que recuerda la entrevista que mantuvieron en la etapa anterior del programa.

La Revuelta | Bala: "Igual no existiríamos sin Robe y Extremoduro"
La Revuelta | Bala: "Igual no existiríamos sin Robe y Extremoduro"
