Crece la presión contra Starmer tras la peticiones de dimisión de 70 diputados laboristas por la debacle en las municipales

Crece la presión sobre el primer ministro británico, Keir Starmer. Las críticas para que abandone su liderazgo al frente del país y del Partido Laborista, ya no solo provienen de la oposición —con un partido populista de derecha Reform UK, de Nigel Farage, henchido tras ganarles las elecciones municipales la semana pasada— sino también dentro de sus propias filas. Más de 70 diputados de su formación le han pedido explícitamente su dimisión, bien inmediatamente o planificada con tiempo, así como una renovación del partido.

Starmer, sin embargo, resiste y ha intentado aplacar la rebelión con una rueda de prensa en la que, aunque reconoce que puede haber "frustración" en torno a su figura, ha prometido "demostrarles que están equivocados". "No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré", ha afirmado, recordando que sus críticos en el seno laborista también dudaron de su capacidad de ganar los comicios en julio de 2024.

El primer ministro británico, que lleva dos años de mandato, se ha amparado, además, en que el constante cambio de líderes de Ejecutivo durante la etapa del Partido Conservador —con cuatro primeros ministros entre 2019 y 2024— solo empeoró la situación de los británicos. "Asumo la responsabilidad de no haberme marchado, de no haber sumido a nuestro país en el caos en el que los conservadores lo hundieron una y otra vez, un caos que causó un daño duradero a este país", ha indicado.

No ha sido este su único argumento: el líder laborista ha sostenido alto y claro que el Brexit, uno de las principales banderas de Farage, ha empobrecido y debilitado al país; y apuesta por una relación más estrecha con la Unión Europea. "Este gobierno laborista colocará al Reino Unido en el corazón de Europa", ha sentenciado Starmer, que también eleva el tono contra su oponente de Reform UK, calificándole de "estafador" por el proyecto separatista y de "oportunista".