Starmer no será investigado por el nombramiento del ex embajador involucrado en el caso Epstein

La Cámara de los Comunes del Parlamento británico ha votado en contra de que el Comité de Privilegios investigue el papel del Primer Ministro de Reino Unido, Keil Starmer, en la designación de Peter Mandelson como exembajador de Estados Unidos. El resultado final ha sido de 223 votos para el sí a la investigación y 335 para el no.

La votación no ha supuesto una sorpresa, debido a la mayoría parlamentaria del Partido Laborista de Starmer, que actualmente cuenta con 412 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes. El debate fue solicitado por la líder del partido Conservador, Kemi Badenoch, para decidir si el primer ministro engañó o no a la Cámara sobre el nombramiento del exembajador, que en septiembre de 2025 fue destituido del cargo el pasado septiembre de 2025 cuando unos correos electrónicos revelaron sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La policía británica detuvo a Mandelson en febrero bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, pero no ha sido imputado. No enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada.

La propuesta se sustentaba en la revelación de que el Departamento de Escrutinio de Seguridad del Reino Unido (UKSV por sus siglas en inglés) examinó la adecuación de Mandelson para el puesto y que, a pesar de no pasar el examen, el procedimiento siguió adelante. Una irregularidad que el líder de los laboristas ha asegurado desconocer y que ha costado el puesto a un alto funcionario del Ministerio de Exteriores, Olly Robbins.