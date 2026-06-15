El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar a la que tiene "obligación de comparecer"

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a una audiencia preliminar a la que tienen "obligación de comparecer" en persona de cara al posible juicio con jurado popular en el que se sentarían en el banquillo.

Está previsto que a las 18.00 horas comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Inicialmente, la citación era para el 9 de junio, pero el juez Peinado la retrasó después de que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento que le coincidía con la fecha original.

El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían. Fuentes jurídicas han explicado a EFE que está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y que la mujer del presidente del Gobierno volverá a entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

También están citadas la Fiscalía y las acusaciones populares Además de los investigados y sus defensas, a la audiencia preliminar también están citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, que están lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular. El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no, han informado a EFE fuentes jurídicas. Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes. En el marco de esta causa, el instructor investiga un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.