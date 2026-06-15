El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar a la que tiene "obligación de comparecer"
- También están citados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés
- El juez les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían
El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su asesora Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a una audiencia preliminar a la que tienen "obligación de comparecer" en persona de cara al posible juicio con jurado popular en el que se sentarían en el banquillo.
Está previsto que a las 18.00 horas comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Inicialmente, la citación era para el 9 de junio, pero el juez Peinado la retrasó después de que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento que le coincidía con la fecha original.
El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían. Fuentes jurídicas han explicado a EFE que está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y que la mujer del presidente del Gobierno volverá a entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.
También están citadas la Fiscalía y las acusaciones populares
Además de los investigados y sus defensas, a la audiencia preliminar también están citadas la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, que están lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular.
El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no, han informado a EFE fuentes jurídicas. Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes.
En el marco de esta causa, el instructor investiga un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
La defensa y la Fiscalía piden la absolución de Gómez
En su escrito de defensa, la esposa de Sánchez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones. También la Fiscalía pidió al magistrado el archivo del caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.
Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para Álvarez por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez, mientras que reclaman seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Además, Hazte Oír solicitó en su escrito de cara al futuro juicio -presentado en abril- que se adoptaran medidas cautelares para los tres procesados: que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado. Todo ello ante "el evidente y fundado riesgo de fuga" por las altas penas que se piden.
El juez Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según el juez, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.