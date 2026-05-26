El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asesora Cristina Álvarez, a los que obliga a presentarse personalmente en los juzgados para la audiencia preliminar previa al juicio con jurado popular por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

En el caso de que no se presenten personalmente en los juzgados este 9 de junio a las 11:00 horas, el juez les apercibe de que serán llevados por la Policía, según el auto al que ha tenido acceso RTVE, al apreciar "riesgo de eludir la justicia" dada la extensión de la pena que pudiera serles impuestas. "Deberán comparecer personalmente los tres acusados, con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública, y con sus respectivos letrados", advierte el magistrado.

Este paso supone la apertura de juicio oral en casos como este en los que el tribunal está formado por un jurado popular. El tráfico de influencias podría conllevar hasta dos años de cárcel, corrupción en los negocios hasta cuatro años de prisión, malversación hasta tres años y apropiación indebida hasta seis años.

“🔴 El juez Peinado vuelve a llamar a Begoña Gómez para el 9 de junio, citación previa al juicio con jurado popular al que debe enfrentarse la mujer del presidente del Gobierno



▪️Es el último paso del caso, y con esta vista preliminar terminaría el papel de Peinado y todo… pic.twitter.com/zmewU12KkM“ — Radio 5 (@radio5_rne) May 26, 2026

La decisión del magistrado llega tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa del presidente del Gobierno se creo de acuerdo con la normativa, pero señalaba irregularidades en el software.

Peinado también convoca al representante del Ministerio Fiscal, a las acusaciones populares personadas, y a la representación procesal de la Universidad Complutense de Madrid, como acusación particular, en calidad de ofendida por uno de los delitos objeto de esta instrucción, en concreto, por el delito de apropiación indebida.

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