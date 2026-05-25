El PSOE defiende que no hubo "enriquecimiento ilícito" de Begoña Gómez tras el último informe de la UCO

El PSOE defiende que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no incurrió en "enriquecimiento ilícito" y defiende que "no hay movimientos sospechosos en sus cuentas", después de la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El Partido Socialista se ha lamentado en X de que Gómez ha sufrido "dos años de persecución y acoso que deben terminar cuanto antes".

El informe señala que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid se creó de acuerdo a los cauces establecidos y no ha detectado ingresos opacos, sin justificación, en las cuentas de la esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, los agentes ponen el foco en las adjudicaciones a la consultora Deloitte para el software de la cátedra y asegura que "no solo estaban premeditadas" sino que ya había iniciado sus funciones con anterioridad.

“No hay irregularidad en la gestión de la cátedra.



No hay enriquecimiento ilícito.



No hay movimientos sospechosos en sus cuentas.



Lo que hay es una persona honesta a la que quieren destruir su vida y atacar al Gobierno.



Dos años de persecución y acoso que deben terminar cuanto…“ — PSOE (@PSOE) May 25, 2026

Los socialistas defienden que Gómez es "una persona honesta a la que quieren destruir su vida y atacar al Gobierno", y concluyen diciendo que "la verdad se abrirá paso".

En la misma red social se ha pronunciado la secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró, que defiende la inocencia de la esposa de Pedro Sánchez: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", ha escrito.

También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado a la noticia, insistiendo en la facturación de Gómez: "17.000€ en 2 años", y con ironía añade "me callo porque si digo lo que pienso…".

La titular de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido en la misma red social "verdad, justicia y reparación" para Begoña Gómez, que dice, ha sido "perseguida por ser la mujer del presidente del Gobierno, ese ha sido su delito".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, insiste en la honestidad de Gómez, que ha sufrido "dos años de persecución y acoso". Tras esto, insiste, "no hay caso", por lo que se pregunta "¿Cómo se repara ahora el daño causado?".

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López también lamenta "dos años de ruido, de bulos y de una persecución despiadada contra Begoña Gómez". Según el portavoz, "han intentado convertir la mentira en estrategia política y han jugado con la vida y la honestidad de una persona", por lo que se pregunta quien va a asumir responsabilidades.

También pide reparaciones el PSOE de Madrid, que dice que no hubo "pagos opacos" ni tampoco "enriquecimiento": "Han corrido ríos de tinta y se ha perseguido políticamente a Begoña Gómez durante años. ¿Quién repara ahora ese daño?", han escrito en X.