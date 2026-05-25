El tiempo en España, lunes 25 de mayo: máximas de 34-36 grados en el suroeste, Ebro y zonas de Canarias
- Alertas por calor, tormentas, oleaje y fuertes rachas de viento
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes probables tormentas localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular, con alertas amarillas (riesgo) por lluvias en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León.
La inestabilidad se mantendrá, especialmente, por la tarde por la influencia de una dana ya en fase madura. No se descartanlluvias en otros puntos de la meseta norte y de la cordillera Cantábrica y algún chubasco aislado en el Pirineo.
También se esperan temperaturas máximas que podrían superar los 34-36 grados en varios puntos de España, lo que ha puesto en aviso amarillo por calor a Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias. Andalucía, por su parte, tiene alertas del mismo color por vierto y fuerte oleaje.
En cuanto al resto del territorio, se prevé que se mantenga la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la península. Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la península.
Aumentos en Canarias y Cantábrico
Las temperaturas ascenderán en Canarias y en el Cantábrico, de forma localmente notable las máximas, y descenderán en el oeste de Galicia. En el retos, habrá, en general, pocos cambios térmicos.
Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.
Soplará viento de componentes este y sur en la península y moderado en los litorales del Cantábrico y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz; fuerte con rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde en el Ebro y meseta sur. En los archipiélagos se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias.
Calor hasta mediados de la próxima semana
Después de un mes de mayo marcado hasta ahora por temperaturas inferiores a lo habitual, España afronta un cambio radical de tiempo con la llegada de este episodio de calor "muy intenso y prolongado" que dejará valores plenamente veraniegos en casi toda España, pero sin ser una ola de calor en sentido estricto.
El episodio no solo se dejará notar durante el día: Aemet prevé noches tropicales —aquellas en las que las temperaturas no bajan de los 20 grados— desde el viernes en los valles del Guadiana y del Guadalquivir y que durante el fin de semana se ha extendido al valle del Tajo, el valle del Ebro y el bajo Duero.
Otro de los aspectos destacados será la "duración" del episodio y, aunque con cierta incertidumbre en los pronósticos, los escenarios actuales apuntan a que esta situación de calor anómalo podría mantenerse, al menos, "hasta mediados de la próxima semana".
Pese a la intensidad y persistencia del episodio, Aemet ha explicado que "no puede hablarse de una ola de calor en sentido estricto, ya que para ello sería necesario alcanzar temperaturas todavía más elevadas". Aun así, ha incidido en que tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas serán "propias de pleno verano" en buena parte del país.
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