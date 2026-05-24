Olympiacos - Real Madrid, en directo hoy la final de la Euroliga 2026 de baloncesto

El Real Madrid aspira este domingo a su duodécima Copa de Europa en la final de la Euroliga del Telekom Center de Atenas contra el Olympiacos, equipo que además de anfitrión tiene la vitola de favorito por su temporada regular y por las bajas que sufre el conjunto blanco en la pintura.

En directo Olympiacos - Real Madrid | Final Euroliga

Un clásico decide la corona europea que perdió el vigente campeón Fenerbahçe ante los griegos en semifinales, donde un serio Madrid apeó al Valencia Basket. Los de Sergio Scariolo mostraron el ADN del equipo blanco, que suele sacar su mejor versión cuando huele a título, aunque pagó el peaje de la lesión de Usman Garuba.

El internacional español se unió a las bajas ya sabidas de Walter Tavares y Alex Len, con lo que Scariolo, como reconoció después de la semifinal, tendrá que "inventar algo". "Nuestro ADN, nuestra historia, tanto a nivel personal como institución, no nos permite caer en esa trampa de compadecernos de nosotros mismos", dijo ya este sábado en la previa de la gran final.

"Queremos competir, queremos descubrir de qué somos capaces. Queremos usar nuestras armas, jugar nuestras cartas y, obviamente, respetar a nuestro oponente, respetar el ambiente, respetar su fuerza. Pero tenemos que centrarnos en nuestra oportunidad", añadió antes de la quinta final Madrid-Olympiacos, con 3-1 español.

Scariolo, que vio escaparse la Copa del Rey, está ante el asalto de su consagración en su primer año como técnico del Madrid, pero enfrente tiene un equipo temible. El Olympiacos, campeón por última vez en 2013, arrasó como quiso al Fenerbahçe y viene persiguiendo su cuarta Euroliga como gran favorito que muere en la orilla.

En muchas de esas ocasiones, el culpable fue el Madrid, motivo extra para los de El Pireo, con sed de venganza, sobre todo por la final perdida en 2023 con la canasta de Sergio Llull en los últimos segundos. "Tenemos que entender qué podemos y qué no podemos hacer, qué puede funcionar, qué puede no funcionar, qué debemos evitar y dónde debemos sacar ventaja", añadió Scariolo.