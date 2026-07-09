Tercer encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: llegan los toros de Victoriano del Río

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Empieza el especial de TVE



Como cada día, los Sanfermines se viven en RTVE. Arranca ya en La 1 el especial 'Vive San Fermín' con toda la previa del encierro, que arranca a las 8:00 en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Y por supuesto en este minuto. donde cada día te contaremos todos los detalles.





RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play. Ana Prada y Julian Iantzi presentan por quinto año consecutivo este especial, al que se ha unido este año Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.

RTVE Play ha revolucionado la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite ver la carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.

“Desde los Corrales, Teo Lázaro (@teolazaro) nos cuenta los detalles de los protagonistas del #Encierro3RTVE



Los toros de la ganadería Victoriano del Río oscilan entre 585 y 610 kilos.



¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/lUHUem49Ly“ — La 1 (@La1_tve) July 9, 2026

Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.