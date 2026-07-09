Tercer encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: llegan los toros de Victoriano del Río
- De momento, los dos encierros celebrados han sido muy veloces con manadas muy compactadas
- Vive San Fermín 2026: especial
Los encierros de San Fermín 2026 cogen carrerilla y llega el tercero de la semana con los toros de la ganadería de Victoriano del Río, convertida en todo un clásico de estas fiestas con unos astados sinónimo de espectáculo y bravura.
De momento, las dos jornadas anteriores de encierros se han saldado con algún contusionado, si bien este miércoles un toro de Cebada Gago dio un puntazo a un mozo en un brazo en una leve cornada. Están siendo encierros veloces, con manadas muy compactas que dejan pocos espacios en carreras multitudinarias marcadas por su rapidez: dos minutos, 16 segundos, el primer encierro; y dos minutos, 26 segundos, el segundo encierro. A las 8:00 arranca el tercer encierro y en RTVE te contamos todo el detalle.
En directo, tercer encierro de San Fermín 2026
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7:37
Gateras que salvan vidas
De todo el recorrido de los encierros, la entrada a la plaza de toros es uno de los tramos más peligrosos por los montones que se forman y la peligrosidad que entrañan. Las gateras son esos espacios por los que pueden escapar los corredores y que pueden salvar vidas.
“Gateras que salvan vidas en el callejón— La 1 (@La1_tve) July 9, 2026
La entrada a la plaza de toros es uno de los tramos más peligrosos de todo el recorrido del encierro#Encierro3RTVE
¿ https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/6zNOsFef89“
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7:35
Teo Lázaro, comentarista de TVE y corredor, cuenta lo que no se puede hacer
Teo Lázaro, experto corredor durante años de los encierros y comentarista de TVE, cuenta lo que no se debe hacer durante el encierro, entre otras cosas, tocar a los toros los pitones.
“Lo que no se debe hacer en un encierro de Sanfermines.— RTVE (@rtve) July 9, 2026
Lo denuncia Teo Lázaro (@teolazaro).#Encierro3RTVE https://t.co/G6wFEsWXgg pic.twitter.com/AyIgaTlstj“
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7:29
VIDEO: Vuelve a ver el primer y segundo encierros de San Fermín
Muy similares han sido los dos primeros encierros, con manadas corriendo muy compactas y veloces en algo más de dos minutos, y corredores sin apenas huecos durante el recorrido por el casco histórico de Pamplona.
Los mozos corren y algunos desafían a su suerte acercándose a milímetros de astados que pesan 600 kilos. Te mostramos de nuevo el video del primer encierro.
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7:24
Entonado, el toro de mayor peso: 610 kilos
El ejemplar de mayor peso es Entonado, de capa negra y nacido en mayo de 2021, con 610 kilos. Le siguen Jara, colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos; Soleares, negro, de octubre de 2020, con 595 kilos; Jilguero, colorado, de octubre de 2020, con 590 kilos; Casero, negro, de septiembre de 2020, y Devoto, negro bragado, meano y axiblanco, ambos con 585 kilos.
Completan el grupo Alabardero, castaño, con 570 kilos, y Ansioso, negro mulato listón bociclaro, de 565 kilos, el más ligero del lote. Seis de ellos participarán en el encierro y en la corrida posterior.
Por la tarde, los astados serán lidiados en el coso pamplonés por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda. FUENTE: EFE
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7:18
Hoy es el turno de la ganadería de Victoriano del Río
La ganadería de Victoriano del Río regresa por decimoquinto año a los Sanfermines convertida en todo un clásico de estas fiestas. Será protagonista del tercero de los encierros, tras los astados de Fuente Ymbro y Cebada Gago.
Las reses de Victoriano están presentes desde hace tiempo en todas las grandes ferias y son sinónimo de espectáculo y bravura con posibilidades. Son toros serios, con movilidad y clase, y representan una versión moderna y exigente del encaste Domecq.
[Lee la noticia completa sobre la ganadería]
“Desde los Corrales, Teo Lázaro (@teolazaro) nos cuenta los detalles de los protagonistas del #Encierro3RTVE— La 1 (@La1_tve) July 9, 2026
Los toros de la ganadería Victoriano del Río oscilan entre 585 y 610 kilos.
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/lUHUem49Ly“
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7:15
Empieza el especial de TVE
Como cada día, los Sanfermines se viven en RTVE. Arranca ya en La 1 el especial 'Vive San Fermín' con toda la previa del encierro, que arranca a las 8:00 en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Y por supuesto en este minuto. donde cada día te contaremos todos los detalles.
RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play. Ana Prada y Julian Iantzi presentan por quinto año consecutivo este especial, al que se ha unido este año Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.
RTVE Play ha revolucionado la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite ver la carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.
“Desde los Corrales, Teo Lázaro (@teolazaro) nos cuenta los detalles de los protagonistas del #Encierro3RTVE— La 1 (@La1_tve) July 9, 2026
Los toros de la ganadería Victoriano del Río oscilan entre 585 y 610 kilos.
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/lUHUem49Ly“
Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.
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06:51
Buenos días,
El casco histórico de Pamplona se prepara una mañana más para vivir un nuevo trepidante encierro, el tercero de los ocho que se celebran hasta el próximo martes 14 de julio. Y en RTVE también estamos preparados ya para contarte minuto a minuto todo lo que ocurra y mostrarte todos los detalles de una vibrante carrera con videos, fotogalerías y nuestra multicámara, que te deja ver el encierro desde todos los puntos del recorrido.
Comienza aquí la narración del nuevo encierro. A las 8:00 un nuevo cohete indicará que los seis toros, esta vez de la ganadería Victoriano del Río, salen de corrales para marcar el paso a los mozos y mozas. Un paso que hasta ahora está siendo veloz en estos Sanfermines- el primer encierro duró dos minutos, 16 segundos, y el segundo, dos minutos, 26; con manadas compactas y con carreras muy multitudinarias con pocos espacios.
Todo preparado para vivir un nuevo encierro. Allá vamos!!