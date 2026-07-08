Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 6 entre Pau y Gavarnie-Gèdre

El Tour 2026 pondrá a prueba este jueves a los aspirantes al triunfo final con la sexta etapa, un recorrido de alta montaña en los Pirineos que incluye el mítico Tourmalet y que tendrá un final inédito.

El primer gran test para los favoritos de la carrera llega en una jornada que combina la tradición con la novedad de esa llegada a un lugar excepcional como el circo de Gavarnie.

Tour de Francia 2026: mapa del recorrido de la 6ª etapa letour.fr

Y en lo que ya es casi una excepción en el ciclismo moderno, los corredores saldrán de la misma ciudad a la que han llegado este miércoles, Pau, y afrontarán un recorrido de 186,2 kilómetros con cinco altos puntuables.

Recorrido y puertos de la gran etapa de los Pirineos Los dos primeros, la Côte de Loucrup y la de Mauvezin, serán una especie de calentamiento para afrontar un encadenado espectacular que comienza por uno de los más clásicos del Tour de Francia: el Aspin y el Tourmalet. Este coloso de los Pirineos será el primer hors catégorie de esta edición de la carrera con 17,1 km al 7,3% de desnivel medio. Tour 2026: altimetría del Tourmalet letour.fr En esta ocasión el largo descenso desde la cima del Tourmalet a Luz Saint-Sauveur estará seguido de otra ascensión igual de larga, y tan tendida como bonita, hasta las puertas de un paraje que es Patrimonio de la Humanidad: el circo de Gavarnie. Serán casi 19 km a algo menos del 4% de desnivel medio, lo que para corredores de este nivel será en la mayor parte poco más que un falso llano. En fin, una subida tendida en el macizo de Monte Perdido para culminar una etapa con 4. 100 m de desnivel positivo acumulado. Tour de Francia 2026: perfil de los úlitmos kilómetors de la etapa 6 letour.fr La meta, en la mancomunidad de los valles de Gaves (departamento de Altos Pirineos / Hautes-Pyrénées) estará situada a muy poca distancia de territorio español (y de la icónica Brecha de Rolando). Terreno ideal para los grandes escaladores y para medir las fuerzas y la valentía del Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas o Juan Ayuso en el Tourmalet y la incógnita de si el noruego Torstein Traen (Uno X) podrá conservar el maillot amarillo de líder.