Tour de Francia 2026: perfil, recorrido y claves de la etapa 6 entre Pau y Gavarnie-Gèdre
- Etapón pirenaico con el Tourmalet y final inédito en el circo de Gavarnie
- 6ª etapa del Tour en directo a las 13:55 en Teledeporte, luego en La 1 y sin cortes en RTVE Play
- Olav Kooij gana el primer sprint masivo del Tour 2026 en la 5ª etapa con final accidentado en Pau
El Tour 2026 pondrá a prueba este jueves a los aspirantes al triunfo final con la sexta etapa, un recorrido de alta montaña en los Pirineos que incluye el mítico Tourmalet y que tendrá un final inédito.
El primer gran test para los favoritos de la carrera llega en una jornada que combina la tradición con la novedad de esa llegada a un lugar excepcional como el circo de Gavarnie.
Y en lo que ya es casi una excepción en el ciclismo moderno, los corredores saldrán de la misma ciudad a la que han llegado este miércoles, Pau, y afrontarán un recorrido de 186,2 kilómetros con cinco altos puntuables.
Recorrido y puertos de la gran etapa de los Pirineos
Los dos primeros, la Côte de Loucrup y la de Mauvezin, serán una especie de calentamiento para afrontar un encadenado espectacular que comienza por uno de los más clásicos del Tour de Francia: el Aspin y el Tourmalet.
Este coloso de los Pirineos será el primer hors catégorie de esta edición de la carrera con 17,1 km al 7,3% de desnivel medio.
En esta ocasión el largo descenso desde la cima del Tourmalet a Luz Saint-Sauveur estará seguido de otra ascensión igual de larga, y tan tendida como bonita, hasta las puertas de un paraje que es Patrimonio de la Humanidad: el circo de Gavarnie.
Serán casi 19 km a algo menos del 4% de desnivel medio, lo que para corredores de este nivel será en la mayor parte poco más que un falso llano. En fin, una subida tendida en el macizo de Monte Perdido para culminar una etapa con 4. 100 m de desnivel positivo acumulado.
La meta, en la mancomunidad de los valles de Gaves (departamento de Altos Pirineos / Hautes-Pyrénées) estará situada a muy poca distancia de territorio español (y de la icónica Brecha de Rolando).
Terreno ideal para los grandes escaladores y para medir las fuerzas y la valentía del Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Paul Seixas o Juan Ayuso en el Tourmalet y la incógnita de si el noruego Torstein Traen (Uno X) podrá conservar el maillot amarillo de líder.
Hora y dónde ver la etapa 6 del Tour 2026
La sexta etapa del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en directo a partir de las 15.30 hora peninsular española en Teledeporte y a partir de las 16.20 aproximadamente en La 2 de Televisión Española, así como en la plataforma RTVE Play sin cortes con la narración de Carlos de Andrés y los comentarios de Perico Delgado. También se podrá seguir todo lo que ocurra durante la carrera en RNE y la última hora a través de TDP Noticias.