Aldama declara en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga la supuesta financiación irregular del PSOE

El empresario Víctor de Aldama, que fue condenado por el Tribunal Supremo en el caso mascarillas a cuatro años de cárcel y exonerado de entrar en prisión por su colaboración con la justicia, ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga en una pieza —que se mantiene bajo secreto de sumario — los pagos en metálico del PSOE.

Fuentes jurídicas han confirmado a RTVE, que el considerado como "nexo corruptor" en la causa de las mascarillas ha declarado ante el juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, que investiga el sistema de pago en metálico dentro del PSOE, en concreto los entregados a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, y a su antiguo asistente, Koldo García.

El PSOE entregó el pasado mes de diciembre a la Audiencia Nacional todos los pagos en efectivo entre 2017 y 2024.

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