El Supremo condena a cuatro años y medio a Aldama pero le exime de la cárcel por su colaboración
- Aldama, "satisfecho" con la sentencia, que le impone 4 años y medio de prisión pero no se ejecutará
- No irá a prisión, ya que el Tribunal suspende la ejecución por su colaboración con la justicia
El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama, el comisionista que optó por colaborar con la Justicia en el juicio al exministro José Luis Ábalos, pero ha suspendido la ejecución de la pena, de manera que no entrará en la cárcel.
La Sala ha adoptado esta decisión por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que Aldama no delinca, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
A su salida del Tribunal Supremo, tras conocer la sentencia, Aldama ha ofrecido unas breves declaraciones a los periodistas en las que se ha mostrado "satisfecho con la sentencia": "Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve".
El comisionista, sin embargo, no ha querido opinar sobre la condena al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, condenados a 24 y 19 años de prisión, respectivamente.
El portavoz de Aldama, Ramón Bermejo, ha considerado el fallo un "aviso a navegantes": "Quienes colaboren con la justicia encontrarán una salida mucho más beneficiosa para sus penas", ha señalado, antes de aludir al caso Plus Ultra y la investigación al expresidente Zapatero.
Condenado por organización criminal y cohecho
El comisionista Víctor de Aldama Delgado ha sido condenado por los delitos de organización criminal y cohecho, aunque el Alto Tribunal considera que su colaboración con la justicia para el descubrimiento de los hecho ha sido "importante", y le aplica la atenuante de confesión en varios grados. El resultado es una condena de cuatro años y medio de prisión.
A continuación la sentencia del Supremo ha acordado suspender de la ejecución de la penas de prisión, si Aldama cumple una serie de condiciones: la de no delinquir durante ese periodo y la de comparecer de forma semestral ante el Tribunal "para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales comprobando la observancia del ordenamiento jurídico, y a que realice trabajos en beneficio de la comunidad durante 1 año".
Por otra parte, el tribunal ha absuelto al comisionista de los delitos de "inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad" que ha sido objeto de acusación.
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