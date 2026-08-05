Sumar pide que España no organice con Marruecos el Mundial de fútbol 2030 por la crisis migratoria de Ceuta

El grupo parlamentario Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir que España deje de compartir con Marruecos la organización del Mundial de fútbol de 2030, que también tiene como sede a Portugal, "a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta".

En el texto, que firman tres diputados de Izquierda Unida -dentro de Sumar- y una cuarta parlamentaria del grupo en la Cámara Baja, la formación insta al Gobierno a trasladar formalmente a la FIFA, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Ejecutivo portugués "la necesidad de realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta" del evento deportivo.

Subraya que la organización moviliza "recursos públicos, compromete garantías estatales, condiciona inversiones e infraestructuras y proyecta internacionalmente a los países anfitriones" y que ello obliga a exigir a quienes participan en su organización "un respeto efectivo y continuado de los derechos humanos, de la legalidad internacional y de los principios democráticos que deben regir la actuación de los poderes públicos".

Derechos humanos Sumar pide al Gobierno solicitar a la RFEF activar los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento de los estatutos y su política de derechos humanos y llevar a cabo un estudio independiente, público y actualizado de los "riesgos para los derechos humanos en países anfitriones", que se remita al Congreso en un plazo de seis meses. Además, solicitan al Ejecutivo evaluar el "impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al torneo" junto a propuestas de actuación adicionales si se acreditaran incumplimientos "graves" de los compromisos internacionales y de derechos humanos asumidos por cualquiera de los países anfitriones. Para Sumar también se debe impulsar ante la FIFA una reforma de los procedimientos de adjudicación y seguimiento de grandes competiciones para incorporar cláusulas que garanticen el respeto a los derechos humanos e incluir la posibilidad de revisar o retirar la condición de anfitrión cuando haya incumplimientos "graves".