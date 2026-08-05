El tiempo hoy, 5 de agosto: la Aemet avisa de tormentas con granizo en el norte y calor extremo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada dominada por la estabilidad atmosférica en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, la atención meteorológica estará centrada en un doble fenómeno: temperaturas significativamente elevadas en amplias zonas del territorio y tormentas severas con granizo en áreas de montaña.

Alerta por granizo y tormentas vespertinas El ambiente despejado de las primeras horas dará paso a partir de la tarde a nubosidad de evolución en el interior del tercio oriental, las montañas del centro y norte peninsular y la isla de Mallorca. La Aemet advierte de probables chubascos acompañados de tormenta en los macizos del cuadrante nordeste, que podrían llegar a ser localmente fuertes y con granizo en la Ibérica sur y los Pirineos orientales. Por su parte, el norte de Galicia y la cornisa cantábrica registrarán cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas, mientras que no se descartan bancos de niebla matinales en estas mismas regiones y en la fachada oriental peninsular.

Termómetros al alza y noches sofocantes El calor seguirá apretando de manera generalizada. Las temperaturas máximas subirán en la vertiente atlántica y en el nordeste de Cataluña, superando los 35 grados en la mayor parte de las mitades sur y este de la Península, así como en los archipiélagos balear y canario. Las noches tampoco darán tregua. Se prevén valores nocturnos por encima de los 20 grados en amplias zonas del sureste y Baleares, rebasando los 25 grados en el litoral mediterráneo y en Canarias. En puntos del archipiélago canario, los termómetros podrían no bajar incluso de los 30 grados durante la madrugada.