El tiempo hoy, 5 de agosto: la Aemet avisa de tormentas con granizo en el norte y calor extremo en Canarias
- La Ibérica sur y los Pirineos orientales, en alerta por chubascos fuertes y granizo en la tarde
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada dominada por la estabilidad atmosférica en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, la atención meteorológica estará centrada en un doble fenómeno: temperaturas significativamente elevadas en amplias zonas del territorio y tormentas severas con granizo en áreas de montaña.
Alerta por granizo y tormentas vespertinas
El ambiente despejado de las primeras horas dará paso a partir de la tarde a nubosidad de evolución en el interior del tercio oriental, las montañas del centro y norte peninsular y la isla de Mallorca. La Aemet advierte de probables chubascos acompañados de tormenta en los macizos del cuadrante nordeste, que podrían llegar a ser localmente fuertes y con granizo en la Ibérica sur y los Pirineos orientales.
Por su parte, el norte de Galicia y la cornisa cantábrica registrarán cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas, mientras que no se descartan bancos de niebla matinales en estas mismas regiones y en la fachada oriental peninsular.
Termómetros al alza y noches sofocantes
El calor seguirá apretando de manera generalizada. Las temperaturas máximas subirán en la vertiente atlántica y en el nordeste de Cataluña, superando los 35 grados en la mayor parte de las mitades sur y este de la Península, así como en los archipiélagos balear y canario.
Las noches tampoco darán tregua. Se prevén valores nocturnos por encima de los 20 grados en amplias zonas del sureste y Baleares, rebasando los 25 grados en el litoral mediterráneo y en Canarias. En puntos del archipiélago canario, los termómetros podrían no bajar incluso de los 30 grados durante la madrugada.
Vientos fuertes y alisios en los archipiélagos
En Canarias, la situación estará marcada por los vientos alisios, que soplarán con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las zonas habitualmente expuestas. En el sur peninsular predominará el viento moderado de componente oeste, amainando en la zona de Alborán, mientras que en el resto del país los vientos serán flojos de dirección variable.
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