Gaza entierra a 112 personas de la misma familia en el mayor funeral de la historia de Palestina

La ciudad de Gaza ha presenciado este martes el entierro con más fallecidos de un mismo núcleo familiar en la historia reciente de Palestina: miles de palestinos han asistido al funeral de los 112 miembros muertos de las familias Abu Sharia y Al Hassaina, del mimso nucleo. Sus cadáveres, que quedaron sepultados hace casi tres años por un bombardeo del Ejército israelí, fueron recuperados de entre los escombros el pasado domingo.

"El funeral más grande de la historia palestina", así lo ha calificado en su perfil de X Mustafa Barghouti, un reconocido político palestino y miembro del Consejo Legislativo Palestino. "Sus cuerpos fueron recuperados de entre las 308 personas muertas en la masacre perpetrada por el ejército israelí".

La ceremonia inició en una de las viviendas familiares, ubicada en el barrio de Sabra. Durante el cortejo fúnebre, los restos fueron primero alineados entre las casas y edificios derruidos , para finalmente recibir sepultura en nichos colectivos en el cementerio Sheikh Shaaban, en el centro de Gaza.

En la ceremonia de despedida también han participado decenas de niños que ondeaban banderas, colocaban flores o disponían las mortajas que portaban los cuerpos. Otros tantos han presenciado el acto desde la parte superior de algunos edificios aledaños destrozados por fuego de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus ofensivas en la Franja de Gaza. El pasado viernes, 18 personas, incluidos dos niños, fallecieron en un nuevo ataque. Todo ello mientras el presidente estadounidense Donald Trump y su Junta de la Paz han garantizado la retirada del ejército hebreo cuando el grupo paramilitar sunita Hamás se desarme por completo. El Gobierno de Bejamín Netanyahu asegura que ya controla el 70% de la región, y ambiciona con ocupar el resto del enclave.

El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza informa en las últimas estadísticas oficiales que han recuperado 804 fallecidos debajo de los escombros en casas derruidas.

Desde que se oficializase un supuesto acuerdo de alto el fuego el 11 de octubre de 2025, las FDI han asesinado a 1.230 gazatíes, además de herir a otros 4.076. Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, tras el terrible ataque de Hamás al sur de Israel, el número de víctimas asciende a 73.370, 20.000 de ellas menores de edad, junto con 174.230 heridos.

Muertos tras un ataque de Israel en noviembre de 2023 Según ha informado la Defensa Civil gazatí en un comunicado, la mayoría de los fallecidos de la familia fueron víctimas de un bombardeo que se produjo el 22 de noviembre de 2023, en un bloque residencial en al-Sabra. La mayor parte de la población de Gaza es descendiente de refugiados de territorios que en la actualidad forman parte de Israel. Por lo tanto, es habitual que familias extensas vivan juntas en grupos de edificios residenciales. Ese era el caso de los Abu Sharia, un clan muy reconocido en la Franja por su "generosidad y humildad". Medios palestinos como WAFA explican que alrededor de 300 familiares vivían uno al lado del otro en casas adyacentes en la misma manzana. Cuando los drones israelíes iniciaron la ofensiva, las familias decidieron huir y reunirse de forma conjunta en un único edificio, en el de Mukhtar Fathi Abu Sharia, jefe de la familia. Finalmente, una bomba derruyó este bloque residencial y mató a todos los que se encontraban dentro. 70 personas fueron enterradas en ese momento, aunque la mayoría permaneció atrapada bajo los escombros hasta que sus cuerpos fueron recuperados. Yusuf Basam Abu Sharia, portavoz oficial de la familia, ha narrado a la agencia EFE que sus allegados han sufrido "cinco masacres" desde el inicio del conflicto: "¿Qué crimen habían cometido?, ¿Por qué todos fueron asesinados? Su único 'delito' fue querer permanecer en sus hogares", ha clamado. Añade que la familia ha enterrado a 267 miembros hasta la fecha, mientras que el paradero de otros 41 sigue siendo desconocido, aunque creen que sus cuerpos siguen atrapados bajo los escombros o dispersos por la intensidad del bombardeo. “Lo que enterramos son montones de huesos, no podemos identificarlos“ Basam, de la familia Abu Sharia Ali Abu Sharia, anciano miembro del clan, ha explicado que de las 112 víctimas se encuentran 44 niños, 37 mujeres, 23 personas mayores y siete personas con discapacidad, aunque no todos los cuerpos han podido ser identificados. Otro familiar, Basam Abu Sharia, afirma que les ha resultado imposible identificar los cuerpos: "Lo que enterramos son montones de huesos; no podemos saber a quién pertenece cada uno". Estos allegados relatan que el Ejército israelí continuó arremetiendo contra la familia: en mayo de 2024, un nuevo atentado contra el edificio Abu Sharia de Abu Salem acabó con la vida de 15 personas, mientras que en agosto de 2025 otros ocho fallecieron en un ataque contra personas que trataban de huir de Gaza. Siete núcleos familiares han quedado desaparecidos por completo, sin ningún miembro superviviente. Palestinos participan en una procesión fúnebre por los restos de 112 miembros de la familia Abu Naser DPA via Europa Press Bilal Osama/APA