Ceuta atiende a 862 menores migrantes: "Hay niños aún en la calle que piden un móvil para llamar a su madre"

Ceuta acoge a 862 menores migrantes en sus centros, que tienen capacidad para atender a 29 menores migrantes no acompañados, y en recursos habilitados de forma extraordinaria en la ciudad autónoma. Todo ello mientras otros deambulan por la calle o se esconden y no han podido aún ser atendidos ni identificados, cinco días después de la entrada masiva de unos 50.000 migrantes.

El Gobierno ceutí asume que la cifra de menores que tendrá que atender superará el millar y habla de una sobreocupación del 2.872% de su capacidad para atender a esta población vulnerable.

"Esta crisis migratoria y humanitaria no puede derivar en una crisis de desprotección a la infancia". Son la palabras en TVE de la portavoz de Unicef España, Susana Hidalgo, que ha destacado la "dureza" de la situación que "niños muy pequeños" están viviendo en Ceuta desde esta entrada masiva, que ha dejado ya más de 70 muertos.

Explica que al otro lado de la frontera, en Marruecos, hay familias que buscan desesperadamente a sus hijos e hijas, mientras que en Ceuta "hay niños de 10 y 12 años que piden teléfonos para poder llamar a sus madres y decirles que están bien".

Padres y madres que buscan a los menores desaparecidos a través de los medios de comunicación y las redes sociales y sin noticias de ellos desde el pasado jueves, cuando el caos se adueñó de Ceuta tras la avalancha de migrantes accediendo sin control en el paso fronterizo de El Tarajal.

01.24 min El colapso de los centros de acogida aboca a cientos de menores a la calle en Ceuta

"No se puede permitir que España tenga a niños durmiendo en la calle" Desde Unicef España explican que hay dos escenarios en la atención a estos menores migrantes: uno muy a corto plazo, basado en la atención de sus necesidades básicas en estos centros de emergencia que se están habilitando "porque no se puede permitir en España tener a niños durmiendo en la calle", y luego un escenario posterior, basado en garantizar el interés superior del menor que se hará en base a "evaluaciones individualizadas". Los menores migrantes se reparten en este momento en Ceuta entre el centro de acogida de La Esperanza, la nave del Tarajal Nueva Esperanza y los dos espacios habilitados en Piniers. Pero desde el Gobierno ceutí se alerta de que muchos otros pueden estar ocultos en los montes, la playa del Tampolín y el resto de asentamientos ilegales en la ciudad. Migrantes escondidos sin recursos y el dilema de algunos vecinos ceutís: "¿Cómo no les vas a dar algo de agua?" Marta Rey Maté El Gobierno reformó la Ley de Extranjería para redistribuir a menores migrantes sin amparo familiar entre las comunidades autónomas fijando un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. En los próximos días comenzará este reparto en virtud del Real Decreto Ley 2/2025 sobre infancia y migración. ¿Y ahora qué? La ley fija un plazo de 72 horas para devolver migrantes y de 60 días en centros de internamiento Inés P. Chávarri Este reparto obligatorio de menores migrantes- planteado en su momento para poner fin a la situación de hacinamiento que sufren comunidades como las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, provocó la ruptura de los gobiernos de PP y Vox en el verano de 2024.