Ceuta atiende a 862 menores migrantes: "Hay niños aún en la calle que piden un móvil para llamar a su madre"
- El Gobierno ceutí cree que la cifra superará el millar y habla de una sobreocupación del 2.872% de su capacidad
- El Ministerio de Juventud e Infancia destina 25 millones para la atención menores no acompañados en Ceuta
Ceuta acoge a 862 menores migrantes en sus centros, que tienen capacidad para atender a 29 menores migrantes no acompañados, y en recursos habilitados de forma extraordinaria en la ciudad autónoma. Todo ello mientras otros deambulan por la calle o se esconden y no han podido aún ser atendidos ni identificados, cinco días después de la entrada masiva de unos 50.000 migrantes.
El Gobierno ceutí asume que la cifra de menores que tendrá que atender superará el millar y habla de una sobreocupación del 2.872% de su capacidad para atender a esta población vulnerable.
"Esta crisis migratoria y humanitaria no puede derivar en una crisis de desprotección a la infancia". Son la palabras en TVE de la portavoz de Unicef España, Susana Hidalgo, que ha destacado la "dureza" de la situación que "niños muy pequeños" están viviendo en Ceuta desde esta entrada masiva, que ha dejado ya más de 70 muertos.
Explica que al otro lado de la frontera, en Marruecos, hay familias que buscan desesperadamente a sus hijos e hijas, mientras que en Ceuta "hay niños de 10 y 12 años que piden teléfonos para poder llamar a sus madres y decirles que están bien".
Padres y madres que buscan a los menores desaparecidos a través de los medios de comunicación y las redes sociales y sin noticias de ellos desde el pasado jueves, cuando el caos se adueñó de Ceuta tras la avalancha de migrantes accediendo sin control en el paso fronterizo de El Tarajal.
"No se puede permitir que España tenga a niños durmiendo en la calle"
Desde Unicef España explican que hay dos escenarios en la atención a estos menores migrantes: uno muy a corto plazo, basado en la atención de sus necesidades básicas en estos centros de emergencia que se están habilitando "porque no se puede permitir en España tener a niños durmiendo en la calle", y luego un escenario posterior, basado en garantizar el interés superior del menor que se hará en base a "evaluaciones individualizadas".
Los menores migrantes se reparten en este momento en Ceuta entre el centro de acogida de La Esperanza, la nave del Tarajal Nueva Esperanza y los dos espacios habilitados en Piniers.
Pero desde el Gobierno ceutí se alerta de que muchos otros pueden estar ocultos en los montes, la playa del Tampolín y el resto de asentamientos ilegales en la ciudad.
El Gobierno reformó la Ley de Extranjería para redistribuir a menores migrantes sin amparo familiar entre las comunidades autónomas fijando un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. En los próximos días comenzará este reparto en virtud del Real Decreto Ley 2/2025 sobre infancia y migración.
Este reparto obligatorio de menores migrantes- planteado en su momento para poner fin a la situación de hacinamiento que sufren comunidades como las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, provocó la ruptura de los gobiernos de PP y Vox en el verano de 2024.
Piden acelerar el traslado de menores a otras comunidades
También Save the Children ha alertado del "grave riesgo" de que cientos de niños, niñas y adolescentes permanezcan en "situación de desprotección" en Ceuta, desbordada en su capacidad estructural para atender a los migrantes en general y por tanto a estos menores.
Esta ONG ha mostrado su preocupación por que los menores permanezcan "en la calle o en espacios que no reúnen las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar".
"La prioridad en estos momentos debe ser que ningún niño o niña quede sin protección. Todos los menores de edad deben ser identificados cuanto antes y trasladados a un recurso seguro donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial", ha señalado la especialista de migraciones en Save the Children, Jennifer Zuppiroli, en una nota.
Save the Children ve urgente reforzar los equipos encargados de identificar a los menores de edad y perfiles vulnerables, y considera imprescindible "acelerar los traslados de niños, niñas y adolescentes no acompañados a otras comunidades autónomas" para aliviar la presión.
La organización recuerda que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida entre todas las administraciones y no puede recaer únicamente sobre los territorios fronterizos como es el caso de Ceuta.
Desde la ONG Sur Acoge, su director general, José Luis Morales, afirma en TVE que, además de la emergencia derivada de la magnitud del número de migrantes que accedieron a la ciudad autónoma, la atención a los menores no está siendo la adecuada debido a "cierta descoordinación".
"Lo ideal es que vuelvan con sus familias a Marruecos, pero esto hay que hacerlo con todas las garantías legales", ha explicado, para añadir: "Lo primero es darles una atención digna de acogida, y posteriormente, y siempre a través de un proceso individualizado, localizar a su familia en su lugar de origen y devolverles a Marruecos garantizando que vuelven con ellos; y si esto no es posible porque allí ya estaban en una situación de calle u otro tipo de vulnerabilidad, deben pasar al sistema de protección español y seguramente hay que aplicar la normativa del reparto de comunidades para que se les atienda adecuadamente.
La Guardia Civil abre una oficina para recibir información de desaparecidos
La Guardia Civil ha habilitado este martes una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición de migrantes que intentaron acceder a España, así como un correo electrónico para el mismo fin.
El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y estará abierto desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 para realizar el trámite de manera presencial.
En paralelo, el instituto armado ha habilitado el correo electrónico ce-cmdceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org para recibir denuncias, en las que se emplaza a los familiares a que den la máxima información posible sobre los desaparecidos.
FUENTE: EFE