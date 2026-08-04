Marlaska se reúne con los ministros europeos de Interior entre reproches a España por la crisis humanitaria en Ceuta
- El encuentro se celebra tras la petición de algunos países de excluir temporalmente a España del espacio Schengen
- Según cifras oficiales, al menos unas 2.500 personas continúan en el enclave
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en una reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea, convocada con motivo de la crisis humanitaria en Ceuta, que se celebra entre reproches a España por su gestión, sobre todo por parte de Italia. Tras la entrada en la ciudad autónoma de más de 50.000 migrantes procedentes de Marruecos, según cifras oficiales, el Gobierno calcula que en torno a 2.500 continúan en el enclave, pero ahora la mayoría vienen de países del África subsahariana y el Sahel.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó "con carácter de urgencia" una reunión extraordinaria en una carta enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que mencionaba la petición de algunos países, como Italia y Finlandia de excluir temporalmente a España del Espacio Schengen. De hecho, el Gobierno italiano aseguró que España había "fracaso completamente" en proteger su frontera exterior y decidió establecer controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos no pertenecientes a la UE que procedieran de España.
Von der Leyen respondió haciendo hincapié en la necesidad de una "respuesta europea común, una acción unida y solidaridad", aunque elogió la "rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta". La gran mayoría de los que cruzaron la frontera del Tarajal hasta Ceuta en la última semana, ya han abandonado la ciudad autónoma de vuelta a Marruecos, sobre todo desde el viernes.
En la reunión, que comenzará a las 10:00 hora peninsular española, Marlaska tiene previsto comunicar al resto de ministros que la política de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos".
Miles de migrantes se resisten a volver
Tras la entrada masiva de migrantes la semana pasada, miles de personas vagaron durante días por las calles de Ceuta. Sin embargo, según avanzaban las horas, miles de ellas abandonaron el enclave, ya sea de manera voluntaria o empujados por el Ejército desplegado en la ciudad. Ahora, el Gobierno central estima que 2.500 continúan aún en territorio ceutí, una cifra que se eleva a entre 3.000 y 5.000 según las autoridades ceutíes.
Asimismo, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, también ha elevado la cifra de entradas al territorio y habla de 80.000 personas. El dirigente asegura que su Gobierno ya tenía una "preocupación manifiesta" por los "movimientos" registrados en la frontera días antes de la entrada masiva de migrantes y ha exigido medidas "para que no se vuelva a repetir".
Marruecos, por su parte, ha reconocido la entrada en España de unas 40.000 personas y ha culpado de la situación a la desinformación en internet, las redes de trata de personas y a los malentendidos sobre la sentencia del Tribunal Supremo de España. Días antes de que estallara la crisis migratoria, los jueces ratificaron la ilegalidad de las devoluciones en caliente para los migrantes que legan a nado de forma irregular a Ceuta y Melilla.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló el lunes a Marruecos por la crisis desatada en la frontera y solicitó al país vecino que investigara "hasta el final" la entrada masiva de migrantes. "Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido, tendrá que asumir responsabilidades", dijo la ministra, que fue la voz dentro del Ejecutivo que se manifiesta en esta dirección. Hasta ahora, el Gobierno ha subrayado la "cooperación" por parte de las autoridades marroquíes.