Marlaska se reúne con los ministros europeos de Interior entre reproches a España por la crisis humanitaria en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en una reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea, convocada con motivo de la crisis humanitaria en Ceuta, que se celebra entre reproches a España por su gestión, sobre todo por parte de Italia. Tras la entrada en la ciudad autónoma de más de 50.000 migrantes procedentes de Marruecos, según cifras oficiales, el Gobierno calcula que en torno a 2.500 continúan en el enclave, pero ahora la mayoría vienen de países del África subsahariana y el Sahel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó "con carácter de urgencia" una reunión extraordinaria en una carta enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que mencionaba la petición de algunos países, como Italia y Finlandia de excluir temporalmente a España del Espacio Schengen. De hecho, el Gobierno italiano aseguró que España había "fracaso completamente" en proteger su frontera exterior y decidió establecer controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos no pertenecientes a la UE que procedieran de España.

Von der Leyen respondió haciendo hincapié en la necesidad de una "respuesta europea común, una acción unida y solidaridad", aunque elogió la "rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta". La gran mayoría de los que cruzaron la frontera del Tarajal hasta Ceuta en la última semana, ya han abandonado la ciudad autónoma de vuelta a Marruecos, sobre todo desde el viernes.

En la reunión, que comenzará a las 10:00 hora peninsular española, Marlaska tiene previsto comunicar al resto de ministros que la política de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos".