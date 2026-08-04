El tiempo hoy, martes 4 de agosto: tormentas con granizo en el nordeste y calor de hasta 40 grados en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes una jornada marcada por el tiempo estable en la mayor parte de España, aunque con tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular y temperaturas muy elevadas, especialmente en Canarias, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

Predominarán los cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país. En cambio, Galicia y el área cantábrica tendrán abundante nubosidad, con lluvias débiles y dispersas que por la tarde podrán transformarse en chubascos más intensos y extenderse a más zonas.

Tormentas fuertes en el nordeste Durante la tarde crecerá la nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular. La AEMET alerta de probables chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo, en puntos de Cataluña, Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana. También podrán formarse bancos de niebla a primeras horas del día en Galicia, el Cantábrico y algunas zonas del Levante, mientras que en Canarias continuará la presencia de calima en altura.

Calor intenso y noches tropicales Las temperaturas máximas bajarán en el oeste peninsular, los Pirineos y el entorno de Alborán, pero subirán en buena parte del este de la Península. Se espera superar los 35 grados en amplias zonas del sur y el este peninsular, además de Baleares y Canarias. En el archipiélago canario los valores podrán alcanzar de forma puntual los 40 grados. Las mínimas descenderán ligeramente en el centro peninsular, aunque seguirán registrándose noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados en gran parte del sureste peninsular y Baleares. En algunos puntos del litoral mediterráneo y de Canarias las mínimas permanecerán por encima de los 25 grados e incluso podrían rondar localmente los 30.