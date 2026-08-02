Gafas, telescopios o un agujero en una cartulina: cómo ver el eclipse de manera segura

España se prepara para asistir a un hito único, el primer eclipse total en nuestro país en un siglo. Se prevé el desplazamiento de millones de personas para poder observar un fenómeno cósmico excepcional, pero para presenciar el oscurecimiento del sol sin dañar nuestra visión de manera irreversible es fundamental proteger nuestros ojos.

Además de la luz visible, la que solemos percibir del sol y que nos provoca automáticamente rechazo, el astro rey emite también luz ultravioleta y luz infrarroja, ambas imperceptibles para el ojo humano.

“El problema de esa luz es que nuestro ojo no la detecta, pero es súper nociva”, explica a RTVE Noticias Elena Salobrar, profesora de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad Complutense de Madrid. “La luz ultravioleta genera radicales libres y nos destroza las neuronas de la retina, y la infrarroja lo que hace es cocinarla”.

El ojo funciona como una lente fotográfica: a través de la córnea, el cristalino y el iris se recibe la luz, que se concentra en la retina. “Y esto es lo peligroso, al concentrar la luz del sol estamos metiendo una gran cantidad de energía”, apunta el astrofísico Javier Armentia, exdirector del Planetario de Pamplona.

Lo que ocurre en un eclipse es que la luz visible “baja muchísimo de intensidad” y podemos creer que es seguro mirar, según Salobrar. Pero mucho cuidado, porque nuestro ojo “no tiene receptores del dolor”. Cuando miramos directamente a la luz del sol durante el ocultamiento del sol tras la luna, entran la luz ultravioleta y la infrarroja sin que lo notemos, lo que “nos va a generar una quemadura en una zona muy especial de nuestra retina -una retinopatía-, que es justo donde tenemos la máxima visión”.

El resultado son unas manchas negras que nos harán perder parte de la visión, una lesión que por lo general es irreversible. Al no tener terminaciones nerviosas del dolor, no nos daremos cuenta de ello hasta pasadas unas horas o unos días, cuando ya es tarde.

No hay evidencia clara de cuánto tiempo de exposición al sol es suficiente para dañar nuestra retina, pero “es una potencia tan inmensa la que tiene la luz del sol” que unos segundos pueden ser suficientes, insiste esta experta, también coordinadora del Máster de Optometría Clínica Hospitalaria de la UCM. Además, podemos pensar que es inofensivo echar un vistazo de unos segundos al sol y al cabo de un rato otro, pero el daño es “acumulativo”, advierte Armentia.

“Tienen que ser especialmente cuidadosas las personas con menores a su cargo”, que deben vigilar que los niños usen correctamente las gafas de protección, recomienda este divulgador.

¿Podemos mirar sin gafas durante la fase de totalidad? En este momento, “la Luna nos está tapando completamente la fotosfera, el disco solar” y por tanto lo único que vemos es la luz de la corona, un millón de veces más débil, con un brillo similar al de la Luna llena, apunta el exdirector del Planetario de Pamplona. En cuanto aparezca el primer rayo de luz tras la fase total, cuando veamos las perlas de Baily y el llamado anillo de diamantes, es cuando debemos volvernos a poner las gafas inmediatamente. En todo caso, Saobrar recuerda que incluso alrededor de la franja de totalidad, antes y después, hay una “zona de incertidumbre” en la que todavía es visible el sol, por lo que ella recomienda “no arriesgarse” y usar en todo momento las gafas de eclipse.

Gafas que rebajan el brillo del sol al de un cuarto creciente lunar Pero, ¿de qué manera protegen estas gafas de la luz solar? Se venden habitualmente -ya sea por internet o en cualquier óptica- con una montura de cartón, pero lo importante es el filtro que llevan, con una protección de factor 30.000. Es decir, de cada 30.000 fotones, solo dejan pasar uno, explica Armentia. O lo que es lo mismo, lo que veremos con las gafas tendrá un brillo similar al de un cuarto creciente lunar. Son muchísimo más potentes que unas gafas de sol normales. Disponen de un filtro de polímeros, unas láminas llamadas Mylar, que según la norma deben dejar pasar como máximo un 0,0032% de la luz visible, y como mínimo un 0,000061%, además de bloquear la luz ultravioleta e infrarroja. Fuente: Antes de ponérselas en el eclipse, conviene probarlas antes, mirando indirectamente la luz solar o una bombilla. “Y no se tiene que ver nada, solo se percibe el halo solar”, señala la doctora en Ciencias de la Visión. Si estuvieran rayadas, con el filtro suelto o doblado, con zonas más claras o con algún defecto visible, no debemos usarlas. “Un solo punto débil puede dejar pasar suficiente luz como para dañar la vista”, alerta la página oficial del Trío de eclipses del Ministerio de Ciencia. Es especialmente peligroso mirar hacia el sol con prismáticos o telescopio desprovistos de filtro solar, porque “lo que hacen es focalizar todos esos rayos en un punto todavía más concentrado”, según Salobrar, de la misma manera que la luz concentrada a través de una lupa puede quemar un papel. Tampoco valen métodos caseros como radiografías, gafas de soldar o cristales ahumados. El único mecanismo de protección seguro son estas gafas, que además tienen que estar homologadas con la norma ISO 12312-2.