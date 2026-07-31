El juez del 'caso Plus Ultra' rectifica y estudiará la nulidad de resoluciones pedida por Zapatero
- El magistrado Calama reconoce que el recurso se presentó en plazo tras revisar la fecha de acceso a las actuaciones
- La revisión se limita a las ocho primeras decisiones, incluyendo el inicio de la causa y los registros iniciales
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un giro procesal en la investigación del 'caso Plus Ultra' al rectificar parcialmente su decisión inicial de inadmitir el incidente de nulidad presentado por la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un nuevo auto, el instructor acepta ahora pronunciarse sobre la posible exclusión de varias resoluciones dictadas en el marco del procedimiento.
La rectificación se produce después de que el abogado del expresidente presentara un recurso contra la decisión previa del juez, que había rechazado la nulidad por considerarla fuera de plazo. Tras revisar las actuaciones, Calama ha reconocido que las partes no tuvieron acceso a las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción hasta el 29 de mayo de 2026.
Al fijarse esa fecha como inicio del cómputo de 20 días que prevé la ley, el juez concluye ahora que el escrito presentado el pasado 25 de junio se encuentra, efectivamente, "dentro del plazo legalmente establecido".
Resoluciones bajo estudio y exclusiones
La admisión a trámite del incidente de nulidad no es total, sino que queda acotada exclusivamente a las ocho primeras resoluciones señaladas por la defensa.
La mayoría de ellas corresponden a actuaciones acordadas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid antes de que la causa pasara a la Audiencia Nacional, incluyendo el auto de apertura de la causa de noviembre de 2025.
Por el contrario, el magistrado mantiene fuera del incidente las resoluciones 9 a 12, que se refieren a los registros en las oficinas del expresidente y a la formación de la pieza separada por el hallazgo de joyas.
No obstante, el auto matiza que estas últimas podrían verse afectadas si finalmente se decidiera la nulidad de las primeras, al ser estas las que dieron origen a la investigación.
El origen de la investigación
En este procedimiento se investiga a Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias que habría facilitado la autorización por parte del Gobierno de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.
La causa tomó un nuevo impulso tras las declaraciones de empresarios vinculados al caso, quienes han admitido la presunta implicación del expresidente en las gestiones para conseguir la ayuda pública para la compañía.