El juez del 'caso Plus Ultra' rectifica y estudiará la nulidad de resoluciones pedida por Zapatero

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado un giro procesal en la investigación del 'caso Plus Ultra' al rectificar parcialmente su decisión inicial de inadmitir el incidente de nulidad presentado por la defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En un nuevo auto, el instructor acepta ahora pronunciarse sobre la posible exclusión de varias resoluciones dictadas en el marco del procedimiento.

La rectificación se produce después de que el abogado del expresidente presentara un recurso contra la decisión previa del juez, que había rechazado la nulidad por considerarla fuera de plazo. Tras revisar las actuaciones, Calama ha reconocido que las partes no tuvieron acceso a las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción hasta el 29 de mayo de 2026.

Al fijarse esa fecha como inicio del cómputo de 20 días que prevé la ley, el juez concluye ahora que el escrito presentado el pasado 25 de junio se encuentra, efectivamente, "dentro del plazo legalmente establecido".

Resoluciones bajo estudio y exclusiones La admisión a trámite del incidente de nulidad no es total, sino que queda acotada exclusivamente a las ocho primeras resoluciones señaladas por la defensa. La mayoría de ellas corresponden a actuaciones acordadas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid antes de que la causa pasara a la Audiencia Nacional, incluyendo el auto de apertura de la causa de noviembre de 2025. El juez del caso Plus Ultra rechaza la petición de Hacienda de frenar la inspección a Zapatero, su mujer y sus hijas RTVE.es /AGENCIAS Por el contrario, el magistrado mantiene fuera del incidente las resoluciones 9 a 12, que se refieren a los registros en las oficinas del expresidente y a la formación de la pieza separada por el hallazgo de joyas. No obstante, el auto matiza que estas últimas podrían verse afectadas si finalmente se decidiera la nulidad de las primeras, al ser estas las que dieron origen a la investigación.