Zapatero defiende su "inocencia absoluta" y no aclara el origen de las joyas: "No hablé con nadie de la SEPI ni del Gobierno"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en una entrevista a RTVE en su inocencia sobre los delitos que se le atribuyen en relación al rescate de la aerolínea que investiga el juez Calama: "Reitero las afirmaciones contundentes que he hecho sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra, la creación de sociedades off shore, ni ninguna actuación en que yo me ofreciera para nada en ninguna acción ilícita".

Así se expresaba en una entrevista en el programa Mañaneros, la primera que ofrece tras comparecer ante el magistrado y también después de que Julio Martínez Martínez le señalara por ese rescate en el que Zapatero ha insistido en que "no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate a Plus Ultra".

En varias ocasiones ha señalado que su actividad profesional como consultor "ha respetado siempre la estricta legalidad", y ha defendido "con convicción absoluta" su inocencia. "Se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia ni que hablé con nadie del Gobierno o la SEPI", ha matizado.

“Zapatero niega haber cometido tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y tampoco haberse corrompido en su ejercicio laboral: "Se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia ni que hablé con nadie del Gobierno o la SEPI (...) Tengo una… pic.twitter.com/N6gurmKFsP“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 23, 2026

A lo largo de su entrevista, Rodríguez Zapatero ha insistido en su derecho a la presunción de inocencia y ha pedido que no se hagan "juicios paralelos". Ha reafirmado su "colaboración con la justicia" para defenderse: "Todo mi respeto al juez, a la UDEF, y pero es un proceso contradictorio y voy a defender mi inocencia absoluta porque tengo pleno convencimiento en ella".

A la pregunta de porqué ha tardado 65 días (desde que se produjo el registro de su despacho hasta este jueves) en dar explicaciones, el expresidente ha respondido que "tiene que ver con el proceso judicial y mi derecho a la defensa": "Sigo ese criterio desde el primer día", ha repetido, "colaborar con la justicia y no hacer declaraciones que interfieran en el proceso".

"No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez" Esta misma semana, el administrador de la empresa Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, enviaba un escrito a la Audiencia Nacional horas antes de comparecer ante el juez Calama. En ese texto, como en su comparecencia, el que fuera amigo personal del expresidente apuntaba directamente a Zapatero como la persona que medió en el rescate a la aerolínea Plus Ultra y "marcaba los pasos" a seguir. Reconoció, también, la comisión del 1% pactada para ese rescate. Horas después el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y del CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, remitieron al juzgado textos similares en los que apuntaban que Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar" por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para "salvar" su empresa y confirmaron el pago de "elevadas cantidades" por las labores de "acompañamiento". Julio Martínez ratifica ante el juez que Zapatero medió en el rescate a Plus Ultra pero no sabe con quién hizo las gestiones Noemí San Juan Martínez Sola confirmó, además, haber recibido, a finales de abril de 2020, una llamada del expresidente desde un número oculto en la que conversaron sobre la "difícil situación financiera de la compañía" y en la que el expresidente manifestó que "su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas" y le indicó que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían "con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez". En su entrevista en RTVE, el expresidente del Gobierno ha señalado que "quien insinúa, quien acusa, tiene que probarlo". Y además, "asumir la responsabilidad" si los hechos no son ciertos. Respecto a las declaraciones de Julio Martínez Martínez, Zapatero ha dicho que "es una amistad de hace años" de la que no va a renegar: "No va con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo". Y ha insistido, en varias ocasiones, en que "No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez".

Señala que las joyas son una "cortesía personal" de un país que no desvela Zapatero ha roto su silencio en una entrevista en el programa Mañaneros de TVE 65 días después del registro de su despacho en la madrileña calle Ferraz, muy cerca de la sede del Partido Socialista. En el interior de su caja fuerte se encontraron, entre otras cosas, joyas por valor de 1,3 millones de pesetas. El expresidente pidió tiempo para preparar la documentación necesaria para justificar ese hallazgo y este jueves en RTVE ha insistido en que por "respeto al procedimiento judicial, colaboración con la justicia y derecho a la defensa" aclarará su procedencia ante el juez Calama. Hoy, en RTVE, ha señalado que "es un regalo de cortesía personal de hace muchos años" de un país que no ha desvelado. Zapatero ha insistido en que quiere ser "prudente", porque quiere ofrecer estas explicaciones "ante la justicia". "Ni tenían uso, ni destino, ni hemos pensado en ellas", ha insistido el presidente, que ha asegurado que su valor "será sometido a contradicción". Claves de la declaración de Zapatero: el expresidente niega los delitos, el juez mantiene los indicios de criminalidad María José Artuch A quienes le han pedido que devuelva esas joyas, el expresidente ha respondido: "No las tengo, están incautadas y por tanto esperemos a que se sustancie el procedimiento". "Me producen una alergia profunda", ha añadido.

Zapatero defiende a sus hijas: "Van a presentar todos sus trabajos" El expresidente del Gobierno ha negado que la empresa de sus hijas, Whatthefav, se utilizara para canalizar fondos, y ha instado a Julio Martínez a "revisar sus cifras", cuando dice que cobraron por trabajos que no llegaran a realizar. Whatthefav, ha dicho "tiene que hablar por sí misma" y durante el procedimiento judicial, ha asegurado, sus hijas "van a presentar todos sus trabajos, sus tareas y sus contratos". "Lo que faltaba es que yo intentara que mis hijas fueran testaferros", ha ironizado, frente a las acusaciones lanzadas en torno a su familia.

"Se filtraron dos años de mi vida" El expresidente del Gobierno ha lamentado la filtración de sus agendas de dos años, así como las conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar, a la que ha calificado de "trabajadora ejemplar". "730 días, 600 actividades, 150 personas afectadas", ha dicho, aludiendo al contenido de sus dietarios, además de los chats con Alcázar sobre "cuestiones de la intimidad muchas veces, de la salud, de las claves de dispositivos, de cómo está mi padre… En fin, creo que esto no ha pasado nunca", ha insistido. Rodríguez Zapatero insiste en que no solo se ha visto afectado su "derecho a la privacidad" con una filtración que además "ha tenido impacto en terceros", "los derechos fundamentales", que están "hiper protegidos" en la Constitución y son "el núcleo fundacional del Estado de Derecho". "Deberíamos hacer una reflexión de cómo son los procesos", ha pedido el expresidente: "A ningún investigado", ha dicho, se le ha examinado "la agenda de dos años, sin tener relación con lo que se está investigando".

Agradece el apoyo de los suyos y critica a González José Luis Rodríguez Zapatero, que ha reconocido sentirse "preocupado" por todo lo sucedido, ha hablado también del apoyo recibido desde las filas socialistas y también de Pedro Sánchez. "He recibido muchas muestras de apoyo y cariño", para las que ha reiterado su "agradecimiento", pero a quienes han expresado ese apoyo les ha pedido "que no lo hagan por fe, sino por los hechos". "Todos saben lo que yo quiero al Partido Socialista, lo llevo en la sangre. Sufro mucho pensando que el PSOE pueda sufrir", ha expresado Zapatero, que a una pregunta sobre las afirmaciones del también expresidente Felipe González, que dijo que no le veía "capaz" de montar una sociedad off shore, ha respondido: "El sabrá de eso quizá. Yo desde luego no sé. Por eso le doy la razón. Nunca pensé en una off shore, no puedo hacerla". El expresidente del Gobierno ha dicho que es "muy consciente" de lo que su figura representa y ha respondido a las críticas vertidas por la oposición insistiendo en que "hasta que no hay una sentencia firma aquí no delinque nadie".