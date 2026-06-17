Claves de la declaración de Zapatero: el expresidente niega los delitos, el juez mantiene los indicios de criminalidad

Primera sesión de la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional como imputado en la investigación del caso Plus Ultra. Casi tres horas de interrogatorio en las que José Luis Rodríguez Zapatero sólo ha respondido a las preguntas del juez, José Luis Calama, y de su defensa, y lo ha hecho para negar los delitos que se le imputan. Tras escuchar al expresidente, el juez ha señalado en un auto que se sostienen los indicios racionales de criminalidad por los que imputó a Zapatero, aunque no le ha impuesto ninguna medida cautelar: es un personaje público y no ve indicios de "intención evasiva".

Estas son las claves de la declaración a partir de las fuentes presentes en la sala de la Audiencia Nacional, del comunicado hecho público por el propio expresidente y del auto del juez tras la sesión de esta mañana.

Niega haber influido en la ayuda de 53 millones a Plus Ultra La investigación busca aclarar si la ayuda de 53 millones en 2021 del Gobierno a Plus Ultra para reflotarla tras la crisis de la pandemia fue utilizada para blanquear dinero y el pago de comisiones ilegales. Rodríguez Zapatero ha mantenido una intensa actividad de mediación en Venezuela, país al que vuela Plus Ultra, y el juez sospecha que fue clave para que la aerolínea lograse esos fondos públicos. El expresidente ha negado hoy haber influido en el asunto ni haber contactado con ninguna autoridad para favorecer la concesión de la ayuda; también niega todo contacto directo con Plus Ultra, según fuentes presentes en la declaración. Ha defendido que sólo trabajaba como consultor para Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, con la que no llegó a firmar un contrato, sólo fue verbal, según esas mismas fuentes presentes en la declaración. Cobró por esta asesoría los 490.780 euros que figuran en la investigación.

Ni petróleo ni oro ni sociedades o dinero fuera de España Según la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, la red de tráfico de influencias liderada presuntamente por Zapatero utilizó los 53 millones del rescate para blanquear dinero. El entramado habría negociado con toneladas de petróleo, además de la exportación de oro y níquel en Venezuela, según se desprende de varios mensajes interceptados por la UDEF. La red habría creado además un entramado de sociedades para mover y el dinero. Rodríguez Zapatero ha dicho no saber nada de operaciones con petróleo ni con oro, de ningún contacto con empresarios para compras de este tipo. Ha negado igualmente tener nada que ver con una sociedad en Dubái, que, según el juez Calama, ordenó crear para cobrar una comisión por el rescate de Plus Ultra. Lotes de 50.000 toneladas de petróleo, oro y níquel: los negocios de la trama investigada en el caso Plus Ultra Hoy, el expresidente ha presentado ante el tribunal una "autorización universal voluntaria" para que se pueda constatar "la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo" bajo su titularidad fuera de España. En el auto posterior a la declaración, el juez insiste sin embargo en el peso de las pruebas recogidas hasta ahora y cita "la trazabilidad de diversas transferencias entre las cuentas bancarias de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno a la mercantil Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles indiciariamente instrumentales para canalizar estos pagos".

Defiende la actividad profesional de sus hijas Otro de los asuntos sobre los que hoy ha declarado el expresidente, según las fuentes consultadas, es la supuesta actividad de las hijas para esta trama. La UDEF cree la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, 'Whathefav SL', encubría pagos vinculados al tráfico de influencias: "Se perfila un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red". Zapatero ha defendido ante el juez la actividad profesional de sus hijas, que según su explicación cobraban por trabajos de diseño de los informes de consultoría. La empresa que ambas comparten, alega el expresidente, funciona de manera independiente y cuenta con más clientes además de los relacionados con esta trama.

Sin explicaciones sobre las joyas incautadas Aunque intentó evitarlo, Rodríguez Zapatero tenía que declarar hoy ante el juez sobre las joyas incautadas por la policía en el registro de su despacho. Calama no admitió su petición de retrasar el interrogatorio sobre este asunto y hoy le ha preguntado al respecto, pero sin lograr respuestas. Zapatero ha pedido tiempo para preparar, en una semana o diez días, la documentación que necesita para explicarse y el juez no ha insistido, siempre según las mismas fuentes de RTVE. La investigación del caso Plus Ultra llevó a los agentes de la UDEF a registrar el despacho del expresidente del Gobierno. Encontraron una caja fuerte con collares de oro blanco con piedras preciosas, pulseras, pendientes y otras piezas de joyería menores, además de relojes y una sortija de plata. Todo valorado, según la tasación inicial solicitada por el juez, en 1,3 millones de euros. Calama busca el origen de las joyas y si han sido declaradas a Hacienda. En el auto posterior a la declaración de hoy, el juez dice que no se han desvirtuado los indicios de criminalidad a partir de las pruebas existentes. Entre ellas, el hallazgo de las joyas, dice Calama, sobre las que a día de hoy se siguen sin acreditar "su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera".

Silencio sobre uno de los ejes del caso: el móvil de Rodolfo Reyes Esta investigación judicial arranca en España tras llegar la petición de permiso de Suiza y Francia para entrar y registrar varios domicilios en territorio español. Investigaban una red de blanqueo ligada a Venezuela y pedían colaboración. Pero en la génesis del caso están las conversaciones de WhatsApp extraídas en 2021 en Estados Unidos del móvil del presidente de la compañía aérea, Rodolfo Reyes, entonces dueño de Plus Ultra, hoy en busca y captura. Un aparato clonado por agentes estadounidenses en unas circunstancias legales que la defensa de Zapatero quiere que se aclaren. El juez Calama ha pedido a Estados Unidos autorización para usar estas comunicaciones como prueba, porque no hay conversaciones directas con el expresidente del Gobierno, pero sí sobre él y según el juez podrían demostrar la implicación de Zapatero. El juez del caso Zapatero pide a EE.UU. permiso para usar como prueba el móvil del principal accionista de Plus Ultra El expresidente no ha querido declarar hoy sobre el teléfono móvil de Rodolfo Reyes y el juez no le ha preguntado más, según las fuentes presentes, a la espera de que se resuelva la solicitud hecha a Estados Unidos. Pero entre las pruebas que, según el juez, siguen siendo válidas tras escuchar la declaración de Zapatero están estos mensajes, "el análisis preliminar del contenido del dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de Estados Unidos".