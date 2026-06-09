El juez del caso Zapatero pide a EE.UU. permiso para usar como prueba el móvil del principal accionista de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que lleva el caso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a EE.UU la autorización para utilizar como prueba el móvil del venezolano Rodolfo Reyes, el accionista mayoritario de Plus Ultra contra quien existe una orden internacional de arresto. En el dispositivo hay conversaciones entre directivos sobre el rescate de la aerolínea y el magistrado las considera útiles en el procedimiento por supuesto tráfico de influencias por el que ha imputado a Zapatero.

En su auto, el juez explica que el material ya se ha utilizado en la investigación pero que por "su relevancia para el esclarecimiento de los hechos" es necesario el permiso de las autoridades estadounidenses para poder incorporarlo como prueba. De esta manera, las conversaciones, que han sido un elemento clave para imputar a Zapatero, podrían utilizarse en la causa y se evitaría que las defensas solicitaran su nulidad durante el proceso.

El nombre de Rodolfo Reyes aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en las gestiones que directivos de la aerolínea Plus Ultra habrían realizado para lograr el préstamo público de 53 millones de euros conseguido en 2021. Reyes fue quien habría instado a "tocar puertas" para conseguir ayudas, y sugirió "pedir ayuda a Zapatero".

¿Qué hay en el móvil de Rodolfo Reyes? El contenido del teléfono móvil de Reyes, investigado en Estados Unidos por supuesto blanqueo de capitales y evasión de sanciones, ha sido decisivo para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso del rescate de Plus Ultra. En su dispositivo no hay conversaciones directas con el expresidente del Gobierno, aunque en sus comunicaciones de WhatsApp con otros directivos de la aerolínea, Reyes les dice "Sí Bro nuestro pana Zapatero [va] detrás” del rescate o hace referencia a posibles sobornos con expresiones como vamos a ir a "follar aunque tengamos que pagar un poquitín". Mensajes que, para el juez, podrían demostrar la implicación de Zapatero en el rescate aprobado por la SEPI en el año 2021. "Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás": los titulares que deja el auto de imputación del expresidente Inés P. Chávarri

El origen de la investigación a Rodolfo Reyes En su auto, el juez Calama señala que la cooperación policial entre España y Estados Unidos ha permitido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acceda a "información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales". Entre esos empresarios está Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo de capitales y evasión de sanciones "mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank". La extracción telefónica, aunque inicialmente estaba orientada al contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales". De la cooperación entre ambos países fue el origen de la causa que investiga al Zapatero a los actuales dueños de Plus Ultra o al empresario y amigo personal del expresidente Julio Martínez Martínez. Quién es quién en el caso Plus Ultra, la trama que lleva a Zapatero a ser el primer expresidente del Gobierno imputado Mª Carmen Cruz Martín