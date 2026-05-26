El juez del caso Plus Ultra accede a la petición de Zapatero y retrasa su comparecencia al 17 y 18 de junio
- El abogado expresidente había solicitado el aplazamiento de la cita, prevista para el 2 de junio
- La modificación llega un día después de la publicación de detalles del sumario
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha aceptado una petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para aplazar su primera declaración como investigado, prevista en un principio para el próximo 2 de junio, de tal manera que declarará finalmente los días 17 y 18 de junio.
El expresidente había solicitado este mismo martes el aplazamiento y el juez, en virtud de las alegaciones presentadas y "teniendo en cuenta la extensión documental del presente procedimiento", ha emitido una breve providencia en la que figuran las nuevas fechas. Zapatero deberá presentarse durante dos días consecutivos a las 9.00 horas.
Los cambios han llegado menos de 24 horas después de que Calama entregase a las partes el sumario del caso, compuesto por ocho tomos y cerca de 4.000 páginas. En él, se examina el trasfondo de esta presunta "trama organizada de tráfico de influencias", como la ha descrito el juez.
Presunto líder de la red
Zapatero, que ha negado cualquier irregularidad, está acusado de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental dentro de esta causa, la primera que ha derivado en la imputación de un antiguo jefe del Ejecutivo en España.
El Gobierno, sin embargo, ha reivindicado de nuevo este martes, al término del Consejo de Ministros, la presunción de inocencia para evitar cuestionar las actividades del expresidente y ha defendido la legalidad del rescate de 53 millones de euros entregado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19.
El auto de imputación sitúa a Zapatero como líder de una red en la que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros y con el objetivo de obtener réditos económicos. El jueves, la Audiencia Nacional bloqueó a petición de la UDEF las cuentas del expresidente del Gobierno, en concreto unos 490.000 euros, cantidad equivalente al importe recibido de la empresa de Sociedad Análisis Relevante, pieza central en la causa.