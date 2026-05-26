El juez del caso Plus Ultra accede a la petición de Zapatero y retrasa su comparecencia al 17 y 18 de junio

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha aceptado una petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para aplazar su primera declaración como investigado, prevista en un principio para el próximo 2 de junio, de tal manera que declarará finalmente los días 17 y 18 de junio.

El expresidente había solicitado este mismo martes el aplazamiento y el juez, en virtud de las alegaciones presentadas y "teniendo en cuenta la extensión documental del presente procedimiento", ha emitido una breve providencia en la que figuran las nuevas fechas. Zapatero deberá presentarse durante dos días consecutivos a las 9.00 horas.

Los cambios han llegado menos de 24 horas después de que Calama entregase a las partes el sumario del caso, compuesto por ocho tomos y cerca de 4.000 páginas. En él, se examina el trasfondo de esta presunta "trama organizada de tráfico de influencias", como la ha descrito el juez.