Sánchez viaja a Roma en plena tormenta por el sumario de Zapatero y la citación de Peinado a Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este martes a Roma para participar en un acto de la ONU de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo de celebrarse la Semana de la Nutrición y para reunirse con el papa en el Vaticano, un día después de que se haya desvelado el sumario completo del caso por el que ha sido imputado el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Además, la nueva citación del juez Juan Carlos Peinado a su mujer, Begoña Gómez, para una audiencia preliminar previa al juicio con jurado popular por cuatro delitos, se ha producido cuando Sánchez ya se encontraba en la llamada Ciudad Eterna.

A su llegada para intervenir en el evento paralelo de la Semana de la Nutrición de Roma, 'Seguridad alimentaria y nutrición bajo presión: consecuencias del conflicto en Oriente Medio', los medios han preguntado a Sánchez si mantiene su apoyo absoluto a Zapatero tras conocerse el sumario, a lo que el presidente del Gobierno ha emplazado a responder este miércoles cuando tiene prevista una rueda de prensa.

"Bueno, mañana hablaremos. Tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso", han sido sus primeras y únicas palabras respecto al sumario.

00.11 min Sánchez viaja a Roma en plena tormenta por el sumario del caso Plus Ultra por el que ha sido imputado Zapatero

Ya este lunes, tras conocerse el sumario, el Gobierno pidió "prudencia" y no se pronunció a la espera de poder analizarlo. Fuentes de Moncloa reiteraron que el jefe del Ejecutivo descarta adelantar las elecciones generales, como pidió el expresidente Felipe González. Respetan su opinión, pero aclaran que "en la cabeza del presidente no está adelantar elecciones", insistieron.