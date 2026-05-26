Sánchez viaja a Roma en plena tormenta por el sumario de Zapatero y la citación de Peinado a Begoña Gómez
- Se reunirá con el papa León XIV y asistirá a un acto de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
- Este lunes se conoció el sumario completo del caso por el que ha sido imputado Zapatero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este martes a Roma para participar en un acto de la ONU de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con motivo de celebrarse la Semana de la Nutrición y para reunirse con el papa en el Vaticano, un día después de que se haya desvelado el sumario completo del caso por el que ha sido imputado el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Además, la nueva citación del juez Juan Carlos Peinado a su mujer, Begoña Gómez, para una audiencia preliminar previa al juicio con jurado popular por cuatro delitos, se ha producido cuando Sánchez ya se encontraba en la llamada Ciudad Eterna.
A su llegada para intervenir en el evento paralelo de la Semana de la Nutrición de Roma, 'Seguridad alimentaria y nutrición bajo presión: consecuencias del conflicto en Oriente Medio', los medios han preguntado a Sánchez si mantiene su apoyo absoluto a Zapatero tras conocerse el sumario, a lo que el presidente del Gobierno ha emplazado a responder este miércoles cuando tiene prevista una rueda de prensa.
"Bueno, mañana hablaremos. Tenemos rueda de prensa, ¿no? Pues eso", han sido sus primeras y únicas palabras respecto al sumario.
Ya este lunes, tras conocerse el sumario, el Gobierno pidió "prudencia" y no se pronunció a la espera de poder analizarlo. Fuentes de Moncloa reiteraron que el jefe del Ejecutivo descarta adelantar las elecciones generales, como pidió el expresidente Felipe González. Respetan su opinión, pero aclaran que "en la cabeza del presidente no está adelantar elecciones", insistieron.
No habrá reunión con Meloni
Según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno intentó cerrar una reunión de Sánchez con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, pero finalmente las agendas de ambos mandatarios no han hecho posible el encuentro, y se han emplazado a verse en una próxima reunión internacional en la que ambos coincidan, algo que podría suceder en la cumbre UE-Balcanes que se celebra en Montenegro el 4 de junio o en el Consejo Europeo de Bruselas dos semanas después.
Por tanto, la agenda de Sánchez en Roma incluirá únicamente un encuentro con los responsables de las tres agencias de la ONU presentes en Roma: la FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Sánchez acudirá a ese acto acompañado del ministro de Agricultura, Luis Planas, al que España ha propuesto como próximo director de la FAO en un proceso que prevé culminarse en el verano del próximo año.
La reunión con el papa en el Vaticano tendrá lugar este miércoles, cuando será recibido en audiencia privada. Se trata del primer encuentro entre ambos desde que León XIV fuera elegido hace un año, y entre otros asuntos, abordarán la visita del pontífice a España el próximo mes de junio, y cuestiones como la paz, la lucha contra la desigualdad, la protección de los migrantes y el impacto de la IA en la sociedad.
Precisamente, el papa ha presentado este lunes su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', y que ha dedicado a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA.
En un mensaje en X, Sánchez ha asegurado que comparte la "convicción" de papa sobre la IA y ha advertido de que o se pone "el progreso al servicio de las personas o el futuro será la condena de generaciones enteras". "La IA no es neutral, y el poder digital puede conducirnos a nuevas atrocidades si no se orienta al bien común", ha subrayado Sánchez.