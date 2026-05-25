El Gobierno, tras salir a la luz el sumario sobre Zapatero: "Si sale muy mal tendremos que afrontarlo y pasar el duelo"
- Zapatero considera estar en un "contexto hostil" y compara su caso con el del ex fiscal general
- El Ejecutivo descarta adelantar elecciones como pide Felipe González
El Gobierno pide "prudencia" tras salir a la luz este lunes el sumario del caso en el que se ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. No se pronuncian directamente y piden tiempo para analizarlo ya que es "extenso", de unas 3.000 páginas.
Sin embargo, ya avanzan su reacción si se complica la situación para el antiguo dirigente socialista: "Si sale muy mal tendremos que afrontarlo y pasar el duelo. Entre todos tendremos que superarlo", apuntan fuentes del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, estas fuentes también descartan adelantar las elecciones generales, como ha pedido el expresidente Felipe González. Respetan su opinión, pero aclaran que "en la cabeza del presidente no está adelantar elecciones". Se muestran "tranquilos" y desvinculan la investigación sobre Zapatero con la actuación del Ejecutivo: "No hay nada que afecte al Gobierno".
"Nos han caído tantas bombas, tenemos un escudo moral protector", reflexionan desde el Gobierno de Sánchez.
Zapatero cuestiona los informes policiales
Mientras, desde el entorno de Zapatero trasladan que el expresidente está "sorprendido por todo lo que está ocurriendo". Luis Arroyo, exasesor del socialista, ha explicado que Zapatero está concentrado con su abogado en desmentir las conexiones que establece el juez en su auto y las "conjeturas sobre su papel como líder de una trama"
"No cuestiona la labor del juez, cuestiona esos informes policiales", añade. El expresidente considera estar "en un contexto hostil" desde que en 2023 apoyó a Sánchez de forma explícita y compara su caso con la imputación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
El exjefe del Ejecutivo está imputado por liderar supuestamente una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2021.