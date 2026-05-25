El Gobierno, tras salir a la luz el sumario sobre Zapatero: "Si sale muy mal tendremos que afrontarlo y pasar el duelo"

El Gobierno pide "prudencia" tras salir a la luz este lunes el sumario del caso en el que se ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. No se pronuncian directamente y piden tiempo para analizarlo ya que es "extenso", de unas 3.000 páginas.

Sin embargo, ya avanzan su reacción si se complica la situación para el antiguo dirigente socialista: "Si sale muy mal tendremos que afrontarlo y pasar el duelo. Entre todos tendremos que superarlo", apuntan fuentes del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, estas fuentes también descartan adelantar las elecciones generales, como ha pedido el expresidente Felipe González. Respetan su opinión, pero aclaran que "en la cabeza del presidente no está adelantar elecciones". Se muestran "tranquilos" y desvinculan la investigación sobre Zapatero con la actuación del Ejecutivo: "No hay nada que afecte al Gobierno".

"Nos han caído tantas bombas, tenemos un escudo moral protector", reflexionan desde el Gobierno de Sánchez.