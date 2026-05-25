La Revuelta de Broncano, en directo hoy 25 de mayo con Macarena García, Anna Castillo, Laura Weissmahr y Victoria Martín

Programa multitudinario en La Revuelta. Las actrices Macarena García, Anna Castillo y Laura Weissmahr, junto a la cómica y guionista Victoria Martín, son las invitadas de David Broncano para hoy 25 de mayo. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también tienes a tu disposición, bajo demanda y de forma totalmente gratuita, todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que todavía puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta antes de que termine la segunda temporada, y puedes hacerlo rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Póquer de invitadas en La Revuelta Macarena García, Anna Castillo y Laura Wiessmahr protagonizan Se tiene que morir mucha gente, la serie creada y codirigida por Victoria Martín, basada en su libro con el mismo nombre. La cómica, que ya visito La Revuelta como comentarista en La Petanca del Año, se dio a conocer con el canal Living Postureo, y posteriormente alcanzó la popularidad masiva con el podcast Estirando el chicle, junto a Carolina Iglesias (Percebesygrelos). Tras una primera serie titulada Válidas, difundida a través de YouTube, Victoria Martín se estrena como creadora de una producción de esta envergadura, ejerciendo además como directora del formato. En una reciente visita a Al cielo con ella, las actrices y la creadora hablaron de salud mental, de la vida adulta, de crisis existenciales y de amistad, entre otras muchas cuestiones. Y hoy pasan por La Revuelta, algunas de ellas por primera vez, con una sorpresa muy especial para David Broncano y para toda la audiencia. Al cielo con ella Victoria Martín: “Tener muchos amigos parece un trabajo” Ver ahora