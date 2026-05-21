Apuestos Opuestos, la banda inclusiva de ska que inundó de sonrisas La Revuelta: "Hemos cambiado lo que piensa la gente"

Cuando la inclusión, la música y el buen humor se dan la mano, nacen iniciativas como Apuestos Opuestos. Un proyecto musical dirigido por Daniel Montero y gestionado por Alejandra Manteca, del centro de día AFANIAS Espacio Abierto de Madrid, en colaboración con la asociación Carabanchel Distrito Cultural y el sello independiente Kasba Music. En él, 13 personas con diversidad funcional, ya jubiladas, interpretan canciones cargadas de energía positiva y espíritu festivo con ritmos jamaicanos como el reggae, el ska o el rocksteady. Acaban de lanzar su primer EP, titulado “Pichurri”, y pasaron por La Revuelta para presentarlo con una actuación en directo.

Persiguiendo sueños y sacando sonrisas

Todo empezó cuando, durante la pandemia, los usuarios del Espacio Abierto AFANIAS empezaron a participar como voluntarios “para ayudar a la gente del barrio con una despensa solidaria, y para sacar una sonrisa a la gente”, explicaban en La Revuelta Daniel Montero, educador del centro, y Miguel Ángel Carrión Casado, conocido como ‘Miguelón’, uno de los usuarios, que planteó la posibilidad de llevar a cabo alguna iniciativa que recaudase fondos para los suministros: “Íbamos a poner un mercadillo, pero pensamos en meterle un poco de musiquilla y… montamos un grupo de ska y reggae”, Apuestos Opuestos: música de origen jamaicano que algunos ya escuchaban, y totalmente desconocida para otros. 13 usuarios, más sus reponsables y la banda de acompañamiento Sally Brown, un total de 21 personas sobre el escenario.

“Este proyecto, al que se está sumando un montón de gente”, explicaba Montero, educador y creador de la música y letra en las canciones del grupo, tiene como objetivo “que conozcan a las personas, que es lo más importante”, subrayaba, y ya están “cambiando lo que piensa la gente” en su barrio, apuntaba Miguelón. Para ello, subrayaba el responsable del proyecto, “se trabaja desde el talento y el potencial de las personas. Con los apoyos necesarios, podemos aportar en el mundo de la música”. El 14 de junio se podrá disfrutar de su música en vivo en el Vermut Solidario de Afanias, y en La Revuelta dejaron un adelanto de la energía positiva que contagian desde el escenario interpretando en directo “Persigue tu sueño”.