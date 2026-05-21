La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 21 de mayo con Pedro Piqueras y Apuestos Opuestos como invitados

David Broncano ha entrevistado en una misma semana a una estrella del deporte, un icono de los medios de comunicación, otras dos deportistas de élite y, de nuevo, una referencia del periodismo. El periodista y presentador Pedro Piqueras es el invitado de hoy 21 de mayo en La Revuelta, junto a la banda inclusiva Apuestos Opuestos. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de forma gratuita y bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.