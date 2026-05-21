La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 21 de mayo con Pedro Piqueras y Apuestos Opuestos como invitados
- El periodista Pedro Piqueras y la banda inclusiva de ska Apuestos Opuestos, a las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con las jugadoras de baloncesto Awa Fam e Iyana Martín
David Broncano ha entrevistado en una misma semana a una estrella del deporte, un icono de los medios de comunicación, otras dos deportistas de élite y, de nuevo, una referencia del periodismo. El periodista y presentador Pedro Piqueras es el invitado de hoy 21 de mayo en La Revuelta, junto a la banda inclusiva Apuestos Opuestos. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de forma gratuita y bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Periodismo y música inclusiva en La Revuelta
Pedro Piqueras desarrolló las primeras décadas de su carrera periodística en RNE y TVE, llegando a ser director de informativos de fin de semana, director del informativo radiofónico de las 14 horas o director y presentador de la segunda edición del Telediario, entre otros muchos cargos. Después de 30 años en otros medios, el comunicador albaceteño volvió a la pública como colaborador de varios programas, como No es un día cualquiera o Mañaneros 360. Y fue entrevistado por Lara Síscar en el programa En primicia.
Además, David Broncano recibe hoy a la banda inclusiva de ska, reggae y rocksteady Apuestos Opuestos (APOP), compuesta por 13 personas con diversidad funcional intelectual ya jubiladas. Con la alegría y el buen humor por bandera, la formación creada en el centro de día AFANIAS Espacio Abierto y el apoyo y coordinación de la asociación Carabanchel Distrito Cultural acaba de publicar su primer EP, Pichurri, que presentan hoy en La Revuelta con una actuación en directo, interpretando la canción “Persigue tus sueños”.