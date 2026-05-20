La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 20 de mayo con Awa Fam e Iyana Martín como invitadas

El deporte femenino vuelve a ser protagonista de La Revuelta. Las jugadoras de baloncesto Awa Fam e Iyana Martín son las invitadas de David Broncano para hoy miércoles 20 de mayo. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de forma gratuita y bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Las únicas españolas drafteadas en primera ronda

Un total de 15 jugadoras españolas han sido elegidas a lo largo de la historia en el draft de la WNBA, la mejor liga del mundo, desde que la pionera Amaya Valdemoro abrió ese camino en 1998 con las Houston Comets. Pero este año 2026, Awa Fam e Iyana Martín han marcado un nuevo hito al convertirse en las primeras jugadoras de nuestro país drafteadas en la primera ronda, en tercera y séptima posición respectivamente. En concreto, la santapolera hija de senegaleses ha igualado el puesto en el que fue elegido la gran leyenda del baloncesto español, Pau Gasol.

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La pívot Awa Fam (Santa Pola, 2006) fue elegida por las Seattle Storm y ya ha confirmado que dará el salto a la liga estadounidense tras protagonizar una emotiva despedida de su club, el Valencia Basket, donde ha cumplido un periplo de 7 años. Por su parte, Iyana Martín (Oviedo, 2006) puso fin a su etapa en el Perfumerías Avenida tras dos temporadas en el club salmantino. Pero, por el momento, no se incorporará a la disciplina de las Portland Fire de la WNBA para priorizar su descanso y su bienestar, tal y como detalló la propia jugadora en una entrevista a RTVE. Fam y Martín son las dos únicas jugadoras elegidas en el top 10 del draft que no han pasado por la liga universitaria de baloncesto estadounidense, la NCAA. Además, Marta Suárez fue la tercera española drafteada este año, elegida en la decimosexta posición por las Seattle Storm y traspasada a las Golden State Valkyries.