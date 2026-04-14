Tres españolas, Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez, elegidas en del 'draft' de la WNBA

Tres españolas, Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez, han sido seleccionadas este lunes como número 3, 7 y 16 del draft de la WNBA. Fam se ha convertido en la española seleccionada en mejor posición de la historia y se une a la plantilla de las Seattle Storm.

La pívot del Valencia Basket, de 19 años, considerada como una de las jugadoras más prometedoras del planeta, partía como una de las favoritas de acuerdo a los expertos en el draft, incluso como potencial número 1.

Finalmente, ha sido la estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies de la NCAA, la primera seleccionada por las Dallas Wings en este draft celebrado en Nueva York. Fudd toma el relevo de Paige Bueckers en 2025 y Caitlin Clark en 2024.

Awa Fam ha obtenido la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el pick 15 de Raquel Carrera en 2021 e igualando el tercer puesto de Pau Gasol en 2001. Las Storm son una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos (2004, 2010, 2018 y 2020). En 2025 cayeron en primera ronda del playoff.

"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso" ha afirmado Fam tras ser seleccionada. "Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", ha añadido.