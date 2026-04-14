Tres españolas, Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez, elegidas en del 'draft' de la WNBA
- Awa Fam iguala la posición que obtuvo Pau Gasol en el 'draft' de 2001
- La pívot y la base son en las únicas jugadoras del Top 10 que no vienen del baloncesto universitario de la NCAA
Tres españolas, Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez, han sido seleccionadas este lunes como número 3, 7 y 16 del draft de la WNBA. Fam se ha convertido en la española seleccionada en mejor posición de la historia y se une a la plantilla de las Seattle Storm.
La pívot del Valencia Basket, de 19 años, considerada como una de las jugadoras más prometedoras del planeta, partía como una de las favoritas de acuerdo a los expertos en el draft, incluso como potencial número 1.
Finalmente, ha sido la estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies de la NCAA, la primera seleccionada por las Dallas Wings en este draft celebrado en Nueva York. Fudd toma el relevo de Paige Bueckers en 2025 y Caitlin Clark en 2024.
Awa Fam ha obtenido la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el pick 15 de Raquel Carrera en 2021 e igualando el tercer puesto de Pau Gasol en 2001. Las Storm son una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos (2004, 2010, 2018 y 2020). En 2025 cayeron en primera ronda del playoff.
"Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso" ha afirmado Fam tras ser seleccionada. "Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas", ha añadido.
Iyana Martín y Marta Suárez
La española Iyana Martín ha sido elegida por Portland Fire en la séptima posición del draft.. Martín, base de 20 años del Perfumerías Avenida, se ha convertido junto a Awa Fam en las únicas jugadoras del Top 10 que no vienen del baloncesto universitario de la NCAA ni nacieron en Estados Unidos.
Martín también se ha convertido en la primera selección de la historia de las nuevas Portland Fire, en su retorno a la WNBA, una de las dos franquicias de expansión, junto a Toronto Tempo, que este 2026 debutará en la Liga.
Por su parte, Marta Suárez ha sido seleccionada en la posición 16 por las Seattle Storm, primera de la segunda ronda, y traspasada de inmediato a las Golden State Valkyries. La selección de la asturiana ha completado una noche histórica para el baloncesto español. "Creo que, a nivel global, la WNBA demuestra que está generando atención y que la gente quiere venir aquí. Estados Unidos ha dominado el baloncesto durante mucho tiempo, así que queremos (las españolas) poder ofrecer un poco de competencia", ha asegurado Suárez.
Minutos después de la selección, cuando parecía que Fam y Martín compartirían vestuario en Seattle, ha sido anunciada la operación con las Valkyries, franquicia hermana de los Warriors de la NBA, que debutó en la liga la pasada temporada 2025.
La alera, de 23 años, llegó a Estados Unidos hace cinco temporadas para jugar en la Universidad de Tennessee. Tras dos cursos allí, se trasladó a UC Berkeley antes de completar su último año en Texas Christian University (TCU), donde se ha consolidado.