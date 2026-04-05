El español Aday Mara sigue haciendo historia liderando a los Michigan Wolverines hacia la final de la NCAA

El pívot español Aday Mara se ha doctorado en la NCAA, la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos, después de lograr 26 puntos y ser el máximo anotador en la semifinal en la que su equipo, los Michigan Wolverines, derrotaron contundentemente a los Arizona Wilcats por 91-73.

Nacido en Zaragoza, Aday Mara, pívot de 20 años y 2,21 metros, se convertirá en el primer hombre español en jugar una final universitaria tras haber hecho historia como el primero en disputar una Final Four de la NCAA. El aragonés se adueñó de la pintura con una actuación estelar en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, escaparate perfecto para su probable salto a la NBA, y firmó 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones.

Michigan arrolla a Arizona Los Arizona Wildcats son un equipo especialista en desgastar al rival cargándolo de faltas y en generar ventajas desde las penetraciones y el tiro libre. Así arrancaron en la madrugada de este domingo: provocaron dos faltas de Yaxel Lendeborg, el otro pilar de Michigan junto a Mara, en un lapso de 5 segundos que le enviaron al banquillo a las primeras de cambio. Pero Michigan liderado por Mara, arrancó con un 10-1 en un abrir y cerrar de ojos del que Arizona nunca se pudo recuperar. Cuando Landeborg volvió a la pista, puso un triple para el 22-10, que en ese momento era la máxima diferencia del partido. El puertorriqueño, de origen dominicano, se dobló el tobillo minutos después abandonando el partido rumbo a vestuarios. Arizona amagó con una remontada con un parcial de 0-9 que les colocó 28-23, pero fue solo un espejismo, el único del partido. Al descanso, el marcador era de 48-32, con Arizona 16 abajo. Hasta ahora, su mayor desventaja al descanso esta temporada había sido de 7 puntos. Lendeborg salió en el segundo tiempo cojeando, anotó dos triples y volvió al banquillo. Michigan, con un dominio insultante, simplemente no dio opciones a Arizona, incapaz de desplegar las armas que le han hecho temible esta temporada. La fuerza de Mara en la pintura y el 44% de acierto de Michigan desde el perímetro fueron una combinación letal para los Wildcats.