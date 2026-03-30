La gigante historia de Aday Mara: primer español en disputar la 'Final Four' de la NCAA

Hijo de Javier Mara (exbaloncestista del CAI Zaragoza) y de Gely Gómez (exjugadora de voleibol), el zaragozano Aday Mara ha hecho historia al convertirse en el primer español que se clasifica con su equipo, los Michigan Wolverines, para disputar la Final Four de la liga universitaria de los Estados Unidos (NCAA).

Los lobos de Michigan pelearán por un título que solo han ganado una vez (1989) tras imponerse a los Tennessee Volunteers por 95-62 en un duelo en el que Mara aportó 11 puntos.

En las semifinales de la final a cuatro, que se disputarán el próximo sábado en Indianápolis (Indiana), ya les esperan los Arizona Wildcats, el rival más exigente al que Michigan se habrá enfrentado en este March Madness. La otra semifinal la disputarán Illinois Fighting y los UConn Huskies.

El pívot maño está siendo clave para su equipo durante todo el camino a la Final Four. Frente a Tennessee, que planteó un duelo físico de inicio con el que dominar el rebote, estrenó el marcador para Michigan con un mate. Se cargó pronto con dos personales por lo que jugó solo ocho minutos en el primer tiempo. Aun así, aportó 6 puntos, dos rebotes, un robo y un tapón.

El español demostró en el segundo tiempo su peso en el equipo: machacó el aro, anotó un triple —el tercero de su temporada— y firmó su tapón número 100 del año. El resultado final fue de 95-62, una paliza impropia de la ronda regional, con el mayor margen desde que Michigan, precisamente, derrotó en 1989 a Virginia en esa misma fase, antes de acabar proclamándose campeón nacional.

Mara terminó el duelo con 11 puntos, 4 rebotes, dos tapones y un robo, con solo 18 minutos en pista.

“Aday Mara is on the mark for @UMichBball pic.twitter.com/OOCDhbeeGs“ — CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) March 28, 2026

Del CAI a la Final Four de la NCAA A punto de cumplir 21 años (7 de abril de 2005), Aday Mara está viviendo el sueño añericano que cualquier jugador de baloncesto querría vivir. El camino hasta aquí no ha sido nada sencillo, ya que Aday desembarcó en la liga universitaria la temporada pasada tras debutar en la ACB con el CAI Zaragoza. Fue la universidad de UCLA la que le hizo cruzar el charco. Allí no gozó de oportunidades —apenas jugaba 10 minutos por partido— y ha sido esta temporada en Michigan donde está brillando de a las órdenes de Dusty May. ““