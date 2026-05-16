Etapa 8 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Chieti a Fermo

Este sábado 16 de mayo se disputa la etapa 8 del Giro de Italia 2026 entre Chieti a Fermo, de 157 kilómetros con cuatro puertos de montaña concentrados en la parte final de la jornada, todos ellos de cuarta categoría, que desatarán las hostilidades entre los ciclistas que busquen la victoria del día.

La victoria de Jonas Vingegaard en la etapa 7 con final en el Blockhaus apretó una clasificación general donde el portugués Alfonso Eulálio mantiene una ventaja de 3 minutos y 17 segundso sobre el danés, y 3' 34" sobre el austriaco Felix Gall, los dos grandes favoritos a la victoria final en Roma.

La primera parte del recorrido transcurre por la costa del mar Adriático, llano, por carreteras anchas y fundamentalmente en línea recto, mienras la segunda mitad se desarrolla el interior de la provincia de Fermo, con una sucesión de toboganes y diversos ‘muros’ que se cubrirán principalmente en los kilómetros finales.

Después de Cupra Marittima la carrera se dirige hacia el interior y corona la primera cota montañosa en Montefiore dell’Aso antes de un segundo ascenso puntuable en Monterubbiano. Se alcanza así por primera vez Fermo, donde se afronta el ‘muro’ de via Cardarelli antes de llegar a Capodarco, para encadenar después, la subida de Fermo-Reputolo, con la llegada justo después.

Los últimos kilómetros de la jornada son casi en su totalidad cuesta arriba. Tras la subida de Reputolo que desemboca en el casco urbano de Fermo (pendientes de hasta el 22%), la carrera continúa a través de calles estrechas y adoquinadas, también con una pendiente elevada. Finalmente, hay un breve descenso en los últimos 750 m para subir hasta la meta en una rampa en torno al 10%.