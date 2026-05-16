Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de Estados Unidos: "Creo que le vamos a dar un vuelco"
- EE.UU. tiene previsto acusar el miércoles a Raúl Castro por el derribo de avionetas, según algunos medios
- Rusia muestra su indignación por la actitud de EE. UU. y denuncia su "cinismo"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha mostrado convencido de que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.
Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EE.UU. y no del de China, Trump respondió: "Creo que le vamos a dar un vuelco".
El mandatario ha elogiado el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado sobre las acciones de su Administración sobre la isla.
Además, Trump se ha mostrado confiado en limitar la influencia de sus rivales globales sobre La Habana, cuando fue cuestionado sobre su postura sobre la visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, efectuada este jueves.
De acuerdo con un comunicado de la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.
Corriente, corriente es el grito
de guerra de los cubanos...
...artos de apagones y hasta 22 horas diarias en La Habana...
...y de hasta dos
días seguidos en provincias a oscuras y a golpe de cacerolas reclaman
Informan de ancianos postrados en la cama de comida
que se echa a perder en las neveras con la escasez de alimentos que hay
denuncian este jueves un 70%
de la isla... ...se quedará sin corriente
eléctrica...
...la víspera sufrieron otro apagón masivo
los
cubanos somos víctimas
de la guerra económica y la persecución energética impuestas por Estados
Unidos, denunciaba el presidente
Díaz-Canel en un comunicado.
El ministro de Energía advertía
Que no tenemos absolutamente nada de diésel, absolutamente nada de fuel,
prácticamente no tenemos ninguna reserva.
Cuba podría considerar
la propuesta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares de Estados
Unidos para aliviar el bloqueo
económico y energético impuesto por su gobierno
Según la ONU es ilegal y contrario al derecho internacional y atenta contra
los derechos
fundamentales de los cubanos
Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.
La visita incluyó reuniones con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.
Rusia muestra su indignación por la actitud de EE. UU. y denuncia su "cinismo"
Rusia ha mostrado su indignación por el nivel de cinismo de Washington, que está intensificando el bloqueo a La Habana mientras declara cierta disposición al diálogo, declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.
"Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos intensifica por un lado el bloqueo a la isla, absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, demuestra lo que considera como una disposición al diálogo", subrayó.
Ha señalado que no corresponde a Rusia, sino a Cuba, "evaluar qué está sucediendo realmente en este diálogo, si es que puede llamarse diálogo, y no un proceso en el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana".
Ha dicho que el actual bloqueo estadounidense a Cuba es "una manifestación cínica y flagrante de la Doctrina Monroe, que no tolera la disidencia en el hemisferio occidental".
EE.UU. acusará el miércoles a Raúl Castro por el derribo de avionetas, según algunos medios
Además, esta semana han existido informaciones, de la prensa local, sobre la posibilidad de que la justicia estadounidense presente un caso penal contra el expresidente Raúl Castro por el asesinato de cuatro aviadores voluntarios en 1996.
Las autoridades de Estados Unidos prevén presentar el próximo miércoles una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de la organización Hermanos al Rescate, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.
La cadena CBS ya había informado el jueves que el Departamento de Justicia evaluaba presentar cargos contra el hermano menor de Fidel Castro por ese caso, uno de los episodios más tensos en la relación entre Washington y La Habana en las últimas décadas .
De acuerdo con el Miami Herald, la acusación sería anunciada durante un acto en la Torre de la Libertad de Miami con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tras la aprobación de un gran jurado. El evento incluiría además un homenaje a las cuatro víctimas del incidente.
Preguntado este viernes sobre esos reportes mientras regresaba de China a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha evitado pronunciarse y ha dicho que no quería hacer comentarios.
Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente la posible acusación. El caso se remonta a febrero de 1996, cuando aeronaves de Hermanos al Rescate fueron derribadas por fuerzas cubanas en un incidente en el que murieron cuatro personas y que derivó en una grave crisis diplomática entre ambos países.
Desde enero pasado, Washington aumentó la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero vigente, impuesto a raíz de la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas.