Trump, convencido de que Cuba se pondrá del lado de Estados Unidos: "Creo que le vamos a dar un vuelco"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha mostrado convencido de que su Administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Al ser preguntado por el periodista Bret Baier en una entrevista con Fox News sobre si Cuba va a ponerse del lado de EE.UU. y no del de China, Trump respondió: "Creo que le vamos a dar un vuelco".

El mandatario ha elogiado el papel del secretario de Estado, Marco Rubio, al ser consultado sobre las acciones de su Administración sobre la isla.

Además, Trump se ha mostrado confiado en limitar la influencia de sus rivales globales sobre La Habana, cuando fue cuestionado sobre su postura sobre la visita del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, efectuada este jueves.

De acuerdo con un comunicado de la CIA, Ratcliffe viajó a la capital cubana para sostener conversaciones directas con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

01.20 min Transcripción completa Corriente, corriente es el grito de guerra de los cubanos... ...artos de apagones y hasta 22 horas diarias en La Habana... ...y de hasta dos días seguidos en provincias a oscuras y a golpe de cacerolas reclaman Informan de ancianos postrados en la cama de comida que se echa a perder en las neveras con la escasez de alimentos que hay denuncian este jueves un 70% de la isla... ...se quedará sin corriente eléctrica... ...la víspera sufrieron otro apagón masivo los cubanos somos víctimas de la guerra económica y la persecución energética impuestas por Estados Unidos, denunciaba el presidente Díaz-Canel en un comunicado. El ministro de Energía advertía Que no tenemos absolutamente nada de diésel, absolutamente nada de fuel, prácticamente no tenemos ninguna reserva. Cuba podría considerar la propuesta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares de Estados Unidos para aliviar el bloqueo económico y energético impuesto por su gobierno Según la ONU es ilegal y contrario al derecho internacional y atenta contra los derechos fundamentales de los cubanos Cuba registra un récord de apagones y protestas

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana, según la nota.

La visita incluyó reuniones con Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y asesor de seguridad, así como con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas.

Rusia muestra su indignación por la actitud de EE. UU. y denuncia su "cinismo" Rusia ha mostrado su indignación por el nivel de cinismo de Washington, que está intensificando el bloqueo a La Habana mientras declara cierta disposición al diálogo, declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos intensifica por un lado el bloqueo a la isla, absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, demuestra lo que considera como una disposición al diálogo", subrayó. Ha señalado que no corresponde a Rusia, sino a Cuba, "evaluar qué está sucediendo realmente en este diálogo, si es que puede llamarse diálogo, y no un proceso en el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana". Ha dicho que el actual bloqueo estadounidense a Cuba es "una manifestación cínica y flagrante de la Doctrina Monroe, que no tolera la disidencia en el hemisferio occidental".