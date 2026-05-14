El tiempo el fin de semana del 16 de mayo en España: ascenso generalizado de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un ascenso generalizado de las temperaturas máximas en la península y en Baleares, salvo en Alborán, Ibiza y los litorales del sureste peninsular, donde descenderán.

Se prevé una tendencia a la estabilidad en la península y Baleares a medida que el anticiclón y una dorsal ganen terreno desde el oeste. No obstante, en el norte peninsular, bajo un flujo del noroeste, aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales.

En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía, de forma más probable en el entorno del Estrecho.

Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1.300-1.400 metros.

En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en entornos de montaña del norte.

Mínimas en descenso Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte de la península y el archipiélago balear, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias. El viento soplará flojo en general, con un predominio del noroeste, salvo en el extremo sur y Alborán, donde soplará levante. En los litorales y en el valle del Ebro será moderado. Se prevén intervalos fuertes en el Ampurdán y rachas muy fuertes de cierzo en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón. En Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.