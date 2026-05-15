Miles de profesores reclaman en Valencia más recursos para la educación pública

El profesorado ha salido en masa este viernes a las calles de la Comunidad Valenciana para reclamar mejoras laborales y denunciar el supuesto abandono de la educación pública. Con ésta son ya cinco las jornadas consecutivas de movilizaciones, sin que por ahora los contactos entre sindicatos y Generalitat hayan permitido a las partes acercar posturas.

Según la Generalitat, en torno al 35% del personal docente ha secundado este viernes la huelga, que ha tenido como principal acto una protesta multitudinaria en Valencia a la que se han sumado más de 35.000 personas, de acuerdo a los datos recabados por la Delegación del Gobierno.

Los convocantes han reclamado "menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano", tal como rezaba la pancarta de la cabecera de esta manifestación, en la que se ha reclamado la dimisión de la consellera Carmen Ortí. Parte de los asistentes han acudido vestidos de luto y con referencias fúnebres para simbolizar la muerte de la educación pública.

"Esperemos que la Consellería se dé cuenta de que la escuela pública no se puede morir", ha clamado uno de los asistentes. Los sindicatos afean a la Generalitat que hayan puesto sobre la mesa una propuesta poco concreta y reclaman más detalles y garantías de cara a la próxima reunión, prevista para el lunes. De lo contrario, amenazan con seguir con las movilizaciones.

El Gobierno central reclama diálogo La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han asistido a la manifestación, mientras que desde el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia se ha acusado a la alcaldesa, María José Catalá, de intentar "boicotear" la marcha. 01.15 min Los profesores se movilizan en toda España para pedir recursos Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado desde Alicante a la Generalitat que dialogue con el profesorado y no presente la financiación como una "excusa". "Miles de madres y padres de todos los niños y niñas, los propios niños y niñas, los profesores y toda la comunidad educativa" quieren "soluciones", ha añadido en declaraciones a los medios.