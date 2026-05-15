Miles de profesores reclaman en Valencia más recursos para la educación pública
- Las reuniones entre sindicatos y administraciones concluyen sin acuerdo en la Comunidad Valenciana y Cataluña
- En Lleida, los docentes han cortado varias carreteras
El profesorado ha salido en masa este viernes a las calles de la Comunidad Valenciana para reclamar mejoras laborales y denunciar el supuesto abandono de la educación pública. Con ésta son ya cinco las jornadas consecutivas de movilizaciones, sin que por ahora los contactos entre sindicatos y Generalitat hayan permitido a las partes acercar posturas.
Según la Generalitat, en torno al 35% del personal docente ha secundado este viernes la huelga, que ha tenido como principal acto una protesta multitudinaria en Valencia a la que se han sumado más de 35.000 personas, de acuerdo a los datos recabados por la Delegación del Gobierno.
Los convocantes han reclamado "menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano", tal como rezaba la pancarta de la cabecera de esta manifestación, en la que se ha reclamado la dimisión de la consellera Carmen Ortí. Parte de los asistentes han acudido vestidos de luto y con referencias fúnebres para simbolizar la muerte de la educación pública.
"Esperemos que la Consellería se dé cuenta de que la escuela pública no se puede morir", ha clamado uno de los asistentes. Los sindicatos afean a la Generalitat que hayan puesto sobre la mesa una propuesta poco concreta y reclaman más detalles y garantías de cara a la próxima reunión, prevista para el lunes. De lo contrario, amenazan con seguir con las movilizaciones.
El Gobierno central reclama diálogo
La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han asistido a la manifestación, mientras que desde el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia se ha acusado a la alcaldesa, María José Catalá, de intentar "boicotear" la marcha.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reclamado desde Alicante a la Generalitat que dialogue con el profesorado y no presente la financiación como una "excusa". "Miles de madres y padres de todos los niños y niñas, los propios niños y niñas, los profesores y toda la comunidad educativa" quieren "soluciones", ha añadido en declaraciones a los medios.
Cortes en Cataluña
La movilización en Valencia forma parte de una escalada de protestas del profesorado que se extiende por todo el país y a prácticamente todos los niveles educativos. En Madrid, el personal de las escuelas de 0 a 3 años llevan alrededor de un mes de paros para defender, entre otras cosas, una rebaja en el ratio de alumnos por aula y una subida de sueldos.
En el caso de Cataluña, las huelgas se desarrollan por provincias y este viernes le ha tocado el turno a Lleida, donde un grupo de docentes ha cortado el tráfico en varias carreteras secundarias, entre ellas la N-240, después de que la reunión del jueves con la Generalitat culminase sin acuerdo.