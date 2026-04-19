Las claves de los profesores que innovan y arriesgan en las aulas

La profesora de dibujo Ana Hernández ha entrado a formar parte de los diez mejores docentes del mundo, según el Global Teacher Prize. Es la primera española en conseguirlo.

Esta profesora revolucionó hace ya nueve años el IES Julio Verne de Madrid al instaurar la codocencia. Un modelo en el que se imparte clase con otros profesores. "Comenzó siendo una respuesta a una situación de emergencia porque teníamos problemas en que los alumnos titularan y ahora se ha convertido en una forma de aprender sea cual sea el punto de partida porque mejora a los alumnos", explica.

Un día a la semana las puertas de la clase se abren a otros profesores y alumnos. Es una oportunidad para relacionar los contenidos entre las asignaturas para que dejen de ser compartimentos estancos. "En la vida la ciencia no está separada de la música ni del arte", explica Ana.

Cristian Ruiz es profesor de Informática en el instituto de Zaragoza Juan de Lanuza. "Creamos nuestro propio currículum de ciencias de la computación hace ya 13 años y luego hemos ido incorporando todas las tecnologías que han ido apareciendo como la impresión 3D o la inteligencia artificial".

Los alumnos generan sus propios proyectos con la tecnología como aliada. "Estamos desarrollando un juego de mesa para enseñar pensamiento computacional a niños de Infantil y Primaria", explica uno de los alumnos.

"Aquí el tema de las pantallas siempre lo hemos tenido claro: usamos la tecnología cuando nos aporta algo", explica Cristian.