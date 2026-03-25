Se estrena 'Altas capacidades': "La educación de nuestros hijos no es ninguna broma"

¿Estamos educando bien a nuestros hijos? ¿Estamos volcando en ellos nuestras frustraciones? Estas interesantes preguntas son algunas de las que se plantean el director y guionista Víctor García León (Animal, Vota a Juan) y el guionista Borja Cobeaga (8 apellidos vascos, La reina de España), en la película Altas capacidades, que protagonizan Marian Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Botto. Una cinta tan divertida como inquietante, que cuenta con la participación de RTVE.es y que llega a los cines este 27 de marzo.

La película, presentada con éxito en el último Festival de Málaga, cuenta la historia de Alicia (Marian Álvarez) y Gonzalo (Israel Elejalde), una pareja de clase media, que tiene la oportunidad de matricular a su hijo Fer en un colegio laico de élite. Algo que, a pesar de su elevado costo, puede acarrearles grandes beneficios, como tener amistades ricas y poderosas o mayores ingresos. Aunque ellos se autoconvencen de que lo hacen por su hijo. Una decisión que amenazará con llevarse por delante los sueños de los protagonistas y sus principios morales.

"La película nace de un hecho real -nos comenta Borja Cobeaga-, del asesinato de un narcotraficante colombiano delante de un colegio de élite a donde llevaba a sus hijos. Cuando Víctor y la productora me propusieron hablar sobre esos colegios de élite no pude resistirme, porque en aquel momento yo estaba buscando cole para mi hijo y me parecía un temazo. Como guionista, me gusta contar cosas que no veo normalmente en las películas y me gustaría verlas. Y contarlas a través de la visión de la clase media, porque nosotros no hemos sido de colegios de élite ni de lejos".

Aunque parezca una comedia muy disparatada, está basada en hechos reales, como nos comenta Víctor: "El tema me parecía muy interesante porque no se hacen películas sobre educación en España. Y si parece alocada es porque la vida lo es bastante más. Es decir, Altas capacidades no pretende ser una sátira ni una farsa. Tiene la pretensión de ser un retrato bastante fidedigno de lo que pasa en algunos colegios".

01.12 min 'Altas capacidades' y 'Casi todo bien', películas protagonistas en el Festival de Málaga

¿Estamos educando bien a nuestros hijos? Uno de los temas de la película es si estamos proyectando en nuestros hijos nuestros sueños y frustraciones. "La película se llama Altas Capacidades por eso -asegura Víctor-. Porque de alguna manera queremos que nuestros genes hagan que nuestros hijos sean más inteligentes, toquen el piano o jueguen al fútbol mejor que sus compañeros. Pero lo hacemos para que nos representen. Estamos menos interesados en mirar a los niños para ver como son ellos, que de moldearlos como queremos que sean. De ahí que los metamos a extraescolares, que intentemos que se vistan guapos.. Y en ese en ese empeño de empujar a nuestros hijos a un sitio en el que ellos no son la prioridad sino que la prioridad es nuestro espejo, creo que surge un retrato de nosotros mismos, de nuestras inseguridades". La pregunta del millón es: ¿Estamos educando bien a nuestros hijos? "No -contesta Borja con rotundidad-. Porque hemos pasado de un momento en que el los padres podían ser una figura más ausente, te lo digo yo que a mí me aparcaron delante de la tele y por lo menos de ahí salió una vocación, al momento actual, en el estamos como muy tensos y preocupados. Estamos muy encima de ellos proyectando nuestras mierdas, como decía Víctor. Creo que cuando educamos a nuestros hijos nos preocupa más subirnos la autoestima que ellos mismos". "Cuando Berto Romero hizo la serie Mira lo que has hecho, decía: "Preguntarte si eres buen padre ya te convierte algo en buen padre". Yo me conformo con poco. El otro día, después de ochocientos caprichos mi hijo tuvo un gesto de generosidad y ¿con qué me quedé? Con ese gesto de generosidad. Y pensé: ¡qué bien lo estoy educando! Con lo cuál creo que todo se resume a eso que decíamos de cómo proyectamos las mierdas en nuestros hijos", asegura Borja. Fotograma de 'Altas capacidades' 5 Como vemos en la película, dejar al niño hacer lo que quiera tampoco es el camino: "El niño es tratado como un objeto de cambio -nos explica Borja-. Ellos quieren ascender socialmente y utilizan a su hijo diciendo que es por su bien. Pero en realidad lo hacen por su propio beneficio. Así que hay un momento de la película en la que el niño emerge como personaje porque ha sido mangoneado durante todo el metraje. Lo han tratado como un mueble. Cuesta mucho pensar cúal es el personaje más positivo de la película porque son todos..." "El niño no es responsable de su comportamiento, poque lo han convertido en un frankenstein -añade Víctor-. Habría sido un niño más razonable si hubiera tenido unos padre más razonables, pero es que Alicia y Gonzalo son dos anormales". Una cosa que sorprende es que el personaje de Juan Diego Botto, un millonario, juega a que es alguien completamente normal. "En esos colegios -asegura Víctor-, los padres siempre te dicen lo mismo, que a mí me parece sorprendente: "Aquí hay gente de todo tipo, gente totalmente normal". Pero si el colegio cuesta 1.800 € por niño al mes... ¿cómo va a ser para gente normal? Ese empeño en los privilegiados de fingir que no son privilegiados siempre me ha hecho mucha gracia. Por eso, el personaje de Juan Diego Botto parece vivir en otra galaxia. Porque, por mucho que nos digan que si te esfuerzas, si trabajas mucho, vas a conseguir llegar donde quieras, no es tan fácil. Nunca vamos a vivir en el Palacio de Liria". Fotograma de 'Altas capacidades' 5

Israel Elejalde es Gonzalo, el padre Israel Elejalde es Gonzalo, el padre al que su jefe le propone llevar al niño a ese colegio tan exclusivo: "Es un hombre que vive a la sombra de su mujer, de Alicia. Porque es de esas personas que se pierden que tienen que tomar ellos las decisiones. Hay una secuencia que para mí era primordial. Sucede en un bar por la noche donde, de pronto, Gonzalo siente que es el rey de la noche y la caga miserablemente. Y creo que ese sería el resumen de lo que es Gonzalo: una persona que necesita que le pongan un carril y por ese carril va bien. Pedro si le dicen que hay cuatro caminos, tres buenos y uno malo, creo que Gonzalo siempre elegirá el malo". Sobre la educación de los niños, Israel nos comenta: "La educación de nuestros hijos no es ninguna una broma, aunque en la película pueda resultar cómico en algunos momentos. Es verdad que estamos en un momento de cambio sobre como enfocamos la educación de los niños y la presencia de los padres en esa educación. El intento de control de esa educación por parte de los padres cada vez es mayor y eso puede derivar en una crítica y también en la comedia, lo que nos permite escarbar en las contradicciones de esas excesivas atenciones hacia los niños. Creo que ahí es donde Borja y Víctor han sacado el bisturí. Ellos son padres y saben de lo que están hablando, así que logran que nos riamos de esas contradicciones, de esos excesos, de ese cambio de paradigma en la educación de nuestros hijos". "No sé si estamos educando bien a nuestros hijos -confiesa el actor-. No soy padre, así que no puedo hablar por experiencia propia. Supongo que habrá de todo. Pero a veces si me resultaba muy cómico los niveles de sufrimiento que tienen los padres de ahora y que no recuerdo que tuviera mi padre. Yo recuerdo perfectamente que salía de casa y mi madre me decía: "A las tres menos cuarto se come". Y desde las diez de la mañana hasta las tres menos cuarto nadie sabía nada de mí. Y solo había problemas si llegaba a las tres. Entonces mi madre salía a la calle y empezaba a gritar: "¡Isra, Isra, Isra!". Pero antes de eso no pasaba nada. Luego volvía a salir a las cuatro y media de la tarde y regresaba para cenar a las nueve". Todo eso ha cambiado. ¿Es mejor? ¿Es peor? Yo creo que hay cosas que son claramente mejores y creo que hay excesos donde a la gente se le va un poco la pinza. Lo que es cómico hasta que puede dejar de serlo, que también es un poco lo que pasa en la película, que todo es cómico hasta que realmente te te planteas si sigue siendo cómico o esos padres están perdiendo completamente el norte". 01.41 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Altas capacidades', protagonizada por Marian Álvarez e Israel Elejalde

Marian Álvarez es Alicia, la madre Alicia es la que lleva la voz cantante en la casa, como nos comenta Marian Álvarez: "Alicia tiene unas aspiraciones. Es como el motor interno que impulsa a esta familia a seguir. Hay gente pasiva y activa, y en este caso es Alicia la que hace todos los planes. Ella tiene una serie de aspiraciones y cuando se le presenta la oportunidad de conseguir eso que anhela, pues lo va a llevar hasta el extremo, arrastrando a toda su familia. Creo que no lo hace de manera consciente, aunque el espectador puede percibirlo de otra manera". Al principio, parece un matrimonio feliz que incluso está tratando de tener otro hijo. por eso preguntamos a Marian por qué deciden meterse en ese lío: "Porque para ellos significa cambiar de clase, significa dejar de sufrir. Porque ni siquiera tenemos dinero para un coche nuevo o para irnos de vacaciones. ¿Y quien no quiere vivir sin esos problemas? El problema de los ricos son esos problemitas, pero ellos tienen problemas gordos y esa oportunidad que se les presenta, de codearse con esos padres ricos, la hace soñar con el sitio al que realmente piensa que pertenece, porque ella estudió una carrera. Por eso, cuando surge la oportunidad no duda en usar a su propio hijo. Me gusta mucho cuando dicen: "Igual deberíamos aparcar todo esto, ser egoístas por una vez, y pensar en nosotros", porque en el fondo no son conscientes del problema en el que se han metido". Pero... ¿Hasta qué punto usan al niño para ese intentar lograr ese ascenso social? "Lo usan claramente -asegura la actriz-. Al final no solo es la educación, también es el entorno, los amigos, las extraescolares.... No es lo mismo que estudie piano a que estudie otra cosa. Al final es cierto que de manera inconsciente, volcamos nuestras aspiraciones en nuestros hijos. Queremos que sean los mejores en todo". Al final el más perjudicado por la ambición de los padres es el niño, que empieza a hacer cosas malas para llamar la atención. "Yo no creo que necesite mano firme -nos cuenta Miriam-. Yo creo que necesita que hablen con él. Tiene un problema, hace cosas en el colegio que no debería hacer y en vez de hablar con él y preguntarle: ¿Qué te pasa, cariño?. Lo que hacen son que no tienen nada que ver con él. Utilizan este problema para arreglar los suyos. Pero nadie se ha preocupado por ese chaval. No es mano firme. Es atención. Se creen que prestan toda la atención porque le van a cambiar de cole y va a ser súper feliz. Y eso no es prestar atención. Atención es preocuparse por su hijo y hablar con él". Fotograma de 'Altas capacidades'